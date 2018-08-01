«Когда был голод, моего брата съели»: перед смертью сыщик раскрыл содержание писем маньяка Чикатило

1 Авг. 12:29 2018-08-01T13:40:02+03:00

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В своем последнем интервью бывший заместитель начальника ГУВД по Ростовской области Виктор Бураков (он скончался 21 июля, - прим. Авт.) рассказал сенсационные подробности, которые вошли в основу фильма «Письма Чикатило». Генерал-майор рассказал, как вместе с коллегами добивался признаний от Андрея Чикатило: после задержания он отрицал свое участие в преступлениях, поэтому с ним начал работать эксперт-психиатр Александр Бухановский.

- Мы решили использовали человека втемную, то есть он не должен был знать с кем сидит, - признался генерал. - Нам нужен был ранее судимый, но не за убийство или кражу, а, к примеру, за мошенничество. Как правило, это люди образованные, вежливые, культурные. Такой был найден. Самолетом доставили его из Сибири. Поставили перед ним задачу - войти в доверие к сокамернику (Андрею Чикатило, - прим. Авт.). Вот этот человек много рассказывал маньяку про своего замечательного адвоката.

Чикатило не просто клюнул, он поверил в то, что этот адвокат возьмется его защищать. Но только узнав всю подноготную, включая «детство-юность-отрочество». Маньяк стал писать послания. В письмах он подробно рассказывал о том, что во время голода в Украине (Чикатило родился в Сумской области, а после службы в армии переехал в Ростовскую область, - прим. Авт.) был съеден его брат. Когда ему было 14 лет, то его домогалась соседка, а он «не смог». Писал, как служил в армии, вернулся - «косая сажень в плечах», на него девки вешались, а он опять «не мог», с женой, если и было «пару десятков раз, то хорошо». Тем не менее, к супруге обращался ласково: «Милая Феничка, ласточка моя, миленькая моя».

Виктор Бураков во время последнего интервью признался, что у него сохранились письма Чикатило. Фото: стоп-кадр видео

- Эти письма агент якобы передавал адвокату, а на самом деле их получал я, - признался Виктор Бураков, так и не показав журналистам тех самых писем. - Всего было порядка 25 посланий на листках, исписанных с двух сторон. Самое важное, что потом он стал вспоминать и убийства.

Генерал-майор был согласен с выводами психиатра Александра Бухановского, который считал Чикатило больным, то есть его надо было лечить, а не расстреливать, и что решение о смертной казни носило политический подтекст.

Чикатило на следственном эксперименте. Фото: Ирина Потеря, архив музея ГУ МВД России по РО

- Была установка: его нельзя оставлять в живых, ведь у погибших было столько родственников, как бы это восприняли? - вспоминал Бураков.

Личные вещи маньяка хранятся в музее донской полицииФото: Ирина ПОТЕРЯ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Советский Джек-Потрошитель

Самый жестокий маньяк советского времени Андрей Чикатило совершил более 53 убийств (столько удалось доказать в суде). Действовал практически по всей стране. Его жертвами становились маленькие дети, девушки и женщины. Начал свое кровавое шествие Чикатило в городе Шахты Ростовской области, куда он переехал с семьей. Первое убийство совершил 22 декабря 1978 года, жертвой стала девятилетняя Лена Закотонова. Чикатило заметил ее на трамвайной остановке и позвал с собой, обещая угостить ребенка американской жвачкой. Заведя Лену в лесополосу, он бросил девочку на землю, пытался изнасиловать, потом несколько раз ударил ножом. Тело он выбросил в реку, где его нашли через несколько дней.

Затем последовала череда кровавых расправ. Жестокость убийцы поражала. Исполосованные порезами тела находили закопанными в лесу. Перед смертью Чикатило насиловал своих жертв, а иногда отрезал куски плоти и съедал.

Архивное дело Чикатило хранится в Ростовском областном суде. Фото: пресс-служба суда

НАША СПРАВКА

Виктор Бураков родился 18 августа 1946 года в Брянской области. Окончив в 1978 году Волгоградскую высшую следственную школу милиции по специальности эксперта-криминалиста, Виктор Васильевич прибыл в донскую столицу на службу в областное управление внутренних дел. Он играл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию серийного убийцы Андрея Чикатило. Виктор Бураков сначала будучи экспертом, а затем и руководителем оперативного отдела работал на всех местах преступлений Чикатило. Он же общался с маньяком после его задержания.

В августе 1994 года Виктор Бураков стал первым заместителем начальника ГУВД Ростовской области, а спустя два года, вернувшись из чеченской командировки, генерал-майором милиции. Воспитал двух сыновей, которые пошли по его стопам, став офицерами. Скончался 21 июля 2018 года после продолжительной болезни.

КСТАТИ

Почему не могли так долго вычислить маньяка

Все очень просто: центральная лаборатории Москвы неправильно определила группу крови Чикатило. Поначалу у сыщиков вообще не было следов преступника - находили тела уже разложившиеся или мумифицированные, никаких зацепок. Лишь когда счет пошел на второй десяток жертв, удалось обнаружить биологический след (сперму) изверга на месте преступления. По результатам исследования ростовской лаборатории, они принадлежали человеку 2-й или 4-й группы крови. При повторном исследовании уже в Москве было ошибочно установлено, что у преступника 4-я группа крови. Потому-то, когда первый раз задержали Чикатило, после сдачи анализа к нему потеряли интерес.

Жалоба Чикатило была отклонена. Фото: пресс-служба Ростовского областного суда

Чикатило расстреляли практически 25 лет назад. Фото: пресс-служба Ростовского областного суда

КОМПЕТЕНТНО

«Если бы Чикатило не расстреляли, он мог покончить с собой»

Ольга БУХАНОВСКАЯ, психиатр, кандидат медицинских наук, дочь Александра Бухановского:

- В письмах адвокату, которые перехватили милиционеры, Чикатило признался, что в Украине во время голода съели его брата, а когда он был подростком, его пыталась соблазнить соседка, но он «не смог». Это могло повлиять на него в дальнейшем?

- Да. Александр Олимпиевич (психиатр с мировым именем, ставший известным после дела Чикатило, скончался в 2013 году, - прим. Авт.) об этом знал, несомненно, это повлияло на дальнейшее состояние Чикатило. Знаете, есть вещи, которые являются своеобразным закрепляющим моментом. Какие-то яркие, чрезмерно эмоциональные события. Они сохраняются в памяти, воспоминаниях, переживаниях. Те события, о которых вы сказали, были действительно значимы для Чикатило. Но в процессе жизни они «переработались», к реальности добавилась некоторая фантазия, но они да, отразились на последующих действиях. Об этом он сам говорил Александру Олимпиевичу.

Ольга БухановскаяФото: Ирина ПОТЕРЯ

- Психиатр Бухановский, как и сыщик Бураков, считал, что Чикатило надо лечить. Но маньяка признали вменяемым и расстреляли в 94-м.

- Чикатило - первый маньяк в советское время. Сегодня мы понимаем динамику развития педофилии, садизма и других патосексуальных влечений, научились не допускать реализации извращений в отношении людей, можем подавлять, медикаментозно лечить, как алкоголизм, наркоманию и пристрастие к компьютерным играм. То есть сейчас Чикатило признали бы бы невменяемым или ограниченно вменяемым, отправили в колонию с обязательным принудительным лечением. Но тогда, в 80-е годы, ни экспертное сообщество, ни социальная реакция людей не позволили его назвать невменяемым и лечить...

Александр Олимпиевич предполагал, что когда садизм развивается до пика, до максимального (как это случилось с Чикатило), уже нет выхода напряжению, которое испытывают, то часть маньяков, если их не задерживают или не они умирают естественной смертью, начинают наносить повреждения себе, вплоть до самоубийства. Не исключено, что Чикатило мог покончить с собой.

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