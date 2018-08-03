В Ростовской области мать засудила врачей за то, что не пустили ее сына в армию

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-03T14:43:22+03:00

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Жительнице небольшого шахтерского городка Ростовской области удалось выиграть неравный бой с врачами одной из детских поликлиник. Из-за халатности медиков ее сын = 16-летний парень грезил только о карьере военного, теперь должен раз и навсегда забыть о своей мечте. Вся правда всплыла во время прохождения медкомиссии в военкомате. В то время как записи в гражданской медкарте десятиклассника говорили обратное.

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА - «НЕ ГОДЕН»

Экономисту Полине Валерьевой (фамилия изменена, - прим. авт.) пришлось стать юристом по неволе. Особенно после того, как в призывной комиссии военкомата ее 16-летнему сыну сказали как отрезали: «О карьере военного, парень, можешь забыть!». Другие бы по такому поводу, может, и радовались. Но не Валерьевы - десятиклассник Вадим грезил о том, чтобы поступить в военный вуз и служить Родине.

- Долгие годы сын делал упор на Обществознание и Историю, чтобы поступить в Саратовский военный институт внутренних войск МВД России, - рассказала «КП-Ростов» мать школьника. - В следующем году ему сдавать ЕГЭ и поступать, и тут как гром среди ясного неба «Не годен». Хотя Вадик часто выступал и на городских, и на областных соревнованиях по спорту и стрельбе, отстаивая честь школы и занимая призовые места. Мы даже знать не знали, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем.

Вот такое заключение медики сделали год назад - в 2016-м. По словам семьи, они были не в курсе событий. Фото: архив семьи.

«ЛЕЧИЛИ НА БУМАГЕ И ВЫЛЕЧИЛИ»

Тем более для Валерьевых это стало неожиданностью в свете результатов ежегодного школьного профосмотра, который состоялся за пару месяцев до военного. В заключении врачей детской поликлиники черным по белому было написано - парень «Здоров»!

Военные же врачи для подтверждения собственных выводов направили юношу на полное обследование. Десятки анализов и медицинских снимков и, как результат, «С-образный двухдуговой сколиоз» и плоскостопие первой степени. Валерьевы не хуже военкомата понимали: с такими диагнозами в военные не берут. Но еще больше ошеломило мать то, что всего этого могло и не быть, назначили бы медики сыну лечение на деле, а не на бумаге.

- Мы когда сидели в очереди для установления точного диагноза, я решила пролистать историю болезни сын и обалдела, - признается женщина. - Тот же самый врач, который в 2017-м ставил Вадиму отметку «Здоров» - он у них в поликлинике и хирург, и уролог, и еще парочка узких специалистов в одном лице, ровно год назад написал совершенно противоположное. Там - просле очередного профосмотра, значился диагноз «нарушение осанки», в связи с чем ему ребенку были назначены и консультации ортопеда, и курсы ЛФК, и массаж, и занятия в бассейне... Более того - все это он, якобы, прошел, и лечение - полюбуйтесь на последнюю запись, дало результаты. Мы были в шоке! Потому что ни о каком нарушении осанки мы не знали и том, что надо что-то делать тоже!

А уже через год - в 2017-м, лечение принесло результаты - парень здоров. Жаль вот, что только на бумаге. Фото: архив семьи.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ

Реальность такова, что теперь корректировать спину сына слишком поздно, а двухдуговые сколиоз практически невозможно исправить. Плюс нарушение осанки привело к тому, что позвоночник стал давать не нужную нагрузку на печень и легкие. Под угрозой оказалось не просто будущее, здоровье школьника.

К слову, такое «внимательное» отношение докторов, как оказалось, было не только к Вадиму. Наученная горьким опытом Валерьева, попросила в регистратуре и медицинскую карту 12-летней дочери. По бумагам ее ребенок прошел такую же профкомиссию в июне, посетив и хирурга, и педиатра, и стоматолога, и даже окулиста. Но только в глаза никто из них в не мог видеть девочку: ее в это время даже не было в городе!

- Сказать, что я была в шоке - просто ничего не сказать, - говорит возмущенная мать. - Получается, все что писалось в карточках хотя бы моих детей носило чисто формальный характер? Почему медики не сказали про диагноз сына? Где были все те манипуляции, которые ему были назначены? А осмотр младшего ребенка - поликлиника же получила за них деньги от государства, а по факту услуги не были оказаны. Причем, знаете, сразу после скандала, история болезни дочки таинственно исчезла. Благо я успела все задокументировать, так что медикам не удалось спустить дело на тормоза.

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ПАЦИЕНТОВ

Ошеломленная мать сначала написала претензию в местное Управление здравоохранения, а когда адекватных объяснений не услышала, отправила жалобу в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области и в суд. Судья встал на сторону матери, присудив поликлинике выплатить ее ребенку 105 тысяч рублей, из которых 70 тысяч это за моральный вред. Но медики не согласились с таким решением и подали апелляцию в Ростовский областной суд. Правда, решение от этого в их пользу не изменилось.

Сейчас для Валерьевых главное здоровье сына, а еще помочь выпускнику найти себя в жизни. Ведь теперь парень даже боится мечтать и строить планы на будущее.

Мечта парня встать в строй теперь не сбудется.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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