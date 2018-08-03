В Ростове-на-Дону представили проект нового микрорайона на улице Вересаева

3 Авг. 17:27 2018-08-03T18:04:16+03:00

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В четверг, 2 августа, на общественных слушаниях, которые прошли в городском Департаменте архитектуры и градостроительства, один из крупнейших застройщиков России группа компаний «ЮгСтройИнвест» представила к реализации очередной масштабный проект.

В донской столице планируется строить новый жилой комплекс в Пролетарском районе на участке площадью около 36 гектаров, расположенном рядом с Александровской рощей, в границах участка улиц Вересаева и Берберовской.

В публичных слушаниях по проекту участвовали главный архитектор города Роман Илюгин, представители городской администрации, разработчики проекта, активные горожане и приглашенные участники.

Информация об этом проекте была опубликована в СМИ, а в публичной библиотеке и департаменте градостроительства представлены макет-планы, наглядно демонстрирующие внешний вид будущего микрорайона. Так что многие горожане заранее ознакомились с проектом.

Специалист ООО «Проектный институт архитектуры и строительства», главный архитектор проекта Елена Парчелли отметила, что на территории будут построены все необходимые социальные объекты: детские сады, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, дом быта. Предусмотрены также территории для занятий спортом и спокойного отдыха.

По окончанию встречи Роман Илюгин заявил, что проект планировки участка в районе улиц Вересаева – Берберовской слушания прошел. «Слушания состоялись», - сказал главный архитектор Ростова-на-Дону, общаясь после мероприятия с журналистами.

В свою очередь директор «ЮгСтройИнвенст-Дон» Игорь Папко рассказал, что проект полностью соответствует требованиям регионального законодательства в сфере строительства.

В Ростове-на-Дону будут строить новые социальные объекты и спортивные сооружения. Фото: «ЮгСтройИнвест»

- Строительная отрасль меняется в соответствии с требованиями времени. Разрабатываются новые нормы, планировки, появляются новые типовые проекты. Мы над этим также работаем и держим руку на пульсе. Однако тренды, которые диктует современная строительная мода, зачастую оказываются не жизнеспособны в регионах. То, что проходит на «ура» в столице, до регионов доходит с опозданием или не доходит вообще. К примеру, большие квартиры, востребованные в мегаполисах, не популярны в регионах, так как у людей просто нет средств на их покупку и содержание.

Стоит учитывать и то, что сегодня все новые нормы презентуются в художественной подаче. А теперь представьте, что будет, если эти проекты, где, зачастую остаются за кадром многие нюансы, будут реализованы. Они просто не смогут пройти ряд экспертиз, так как сильно оторваны от жизни. Если же подобный проект доработать в соответствии со всеми действующими нормативами, то он лишится своего изначального лоска.

- Мы, в свою очередь, поддерживаем изменения в строительном законодательстве, но считаем, что к ним должны быть готовы и государственные экспертизы, и обычные люди, - отметил Игорь Папко. - Поэтому «ЮгСтройИнвест» реализует проекты, которые максимально комфортны и в то же время доступны для жителей регионов. Все это непосредственно касается проекта планировки участка рядом с Александровской рощей. Он полностью соответствует всем строительным нормам, которые диктует региональное и федеральное законодательство. Это его окончательная версия, и в будущем нам не придется его переделывать, он изначально создавался с применением действующих законодательных стандартов.

В пользу реализации проекта свидетельствует и тот факт, что часть квартир в новостройках «ЮСИ» передаст обманутым дольщикам. Это обязательное условие регионального законодательства.

Проект одобрил член союза архитекторов России, почетный архитектор РФ Владимир Гейер.

- Проект планировки я изучил, он выполнен грамотно, с соблюдением всех установленных норм. К сожалению, я не принимаю решений одобрить или отклонить, но могу сказать, что вся представленная документация выполнена добротно, никакие законодательные нормы не нарушены. Детскими садами, школами, парковками микрорайон обеспечен, - подчеркнул он.

Богатая и разнообразная инфраструктура нового микрорайона не повлияет на удорожание квадратных метров. Политика «ЮгСтройИнвест» такова, что компания строит жилье, доступное для горожан. Кстати, по данным Росреестра по состоянию на 1 августа 2018 года компания занимает четвертое место в России по объемам текущего строительства. А уже возведенный в Ростове микрорайон «Красный Аксай» считается эксклюзивным на городском рынке недвижимости, так как жилых пространств подобного уровня комфорта в донской столице до сих пор не было.