"Челси" - "Манчестер Сити" 5 августа 2018: прогноз Дениса Казанского на финальный матч Суперкубка Англии

СЕГОДНЯ 07:43 2018-08-05T07:55:30+03:00

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Прогноз на финальный матч Суперкубка Англии "Челси" - "Манчестер Сити" 5 августа 2018 специально для "Комсомольской правды" дал комментатор телеканала "Матч!", эксперт в области английского футбола Денис Казанский.

- От Суперкубка Англии очень сложно ждать каких-то откровений, футбола невероятного качества, - констатировал Денис Казанский. - Причины достаточно банальные: для "Челси" это новый главный тренер, который не так долго в этом клубе и полноценная подготовка у Сарри все-таки отсутствовала. Плюс сейчас он коренным образом меняет стиль команды. вплетая туда Жоржинью, меняя схему игры, уходя от трех центральных защитников, как это было у Конте. В общем, сплошные перемены.

Комментатор телеканала "Матч!" Денис КазанскийФото: Личный архив героя публикации

Оппонент же Сарри - Гвардиола - вряд ли будет рисковать и выпускать всех основных футболистов на поле. Но все равно в этом матче есть любопытные детали. Например, Александр Зинченко, который никуда не уходит, судя по всему, и который попробовал себя на трех разных позициях во время американского турне "Сити". Лерой Сане, который будет летать - он пропустил чемпионат мира и для него дополнительная мотивация хорошо сыграть в этом сезоне и почему бы не начать с Суперкубка. Жаль, что не будет Мареза у "Сити" из-за травмы. В целом, на мой взгляд, мы увидим достаточно упорную игру, и мне представляется, что этот матч в основное время не закончится, - заключил Денис Казанский.