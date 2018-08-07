Ростовская область снизила показатели по заболеваемости гепатитом

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-07T11:55:36+03:00

До 2020 года в регионе сделают упор на профилактику неинфекционных заболеваний и диспансеризацию

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Два года назад по итогам 2016 года Ростовская область оказалась в десятке регионов РФ, где заболеваемость острым гепатитом B превышала среднероссийский показатель.

Но уже по итогам 2017 года донской край вышел из черного списка. Такие выводы следуют из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2017 году», опубликованного на сайте Роспотребнадзора в начале июня 2018 года.

За месяц до этого Правительство Ростовской области внесло изменения в госпрограмму Ростовской области по развитию здравоохранения до 2020 года. Среди основных задач в сфере здоровья в регионе остаются профилактика неинфекционных заболеваний, организация профосмотров и диспансеризация населения.

В Росстате подсчитали, что за последнее десятилетие заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 4,7 раза. И еще на 2% - в 2017 году и составила 11 % от общего числа острых вирусных гепатитов, зарегистрированных в РФ. В девяти регионах России в течение года не зарегистрировано ни одного случая заболеваемости гепатитом В.

Среди впервые выявленных хронических форм вирусных гепатитов преобладает гепатит С, его доля в общей статистике заболеваемости гепатитом с 1999 по 2017 год увеличилась с 54,8 почти до 78 % . Доля хронических гепатитов В, напротив, уменьшилась – с 38 % в 1999 году до 21,5 %.

При этом количество острых вирусных гепатитов А увеличилось на 25,2%.

Статистика обнадеживает, но осторожность не повредит

Оказывается, вирусы гепатита В очень устойчивы в окружающей среде. При комнатной температуре они могут сохранять свои свойства до полугода, а в замороженном виде - до четверти века!

А путей передачи инфекции, кроме вертикального (внутриутробного) и полового, еще десятки: использование общих с больным расчесок, мочалок и постельных принадлежностей, соприкосновение с поверхностями и предметами, загрязненными кровью, и прочие. Любая микротравма и неудачное стечение обстоятельств могут стать причиной заражения гепатитом.

Вызвать его могут даже яды, содержащиеся в растениях и грибах, растительные и искусственные токсины.

Как обезопасить себя? Первое место в профилактике гепатита В занимает вакцинация. А в отдельных случаях - и своевременная диагностика, потому что гепатит на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

Прививка от гепатита для взрослых

Если детям прививки от гепатита делают сразу после рождения, а затем в 6 месяцев или в год, то вопросов, связанных с вакцинацией взрослых, всегда много: кому нужно делать прививку, в каких случаях, с какой периодичностью?

Взрослым делать прививку от гепатита В рекомендуют в отдельных случаях:

- если вы находитесь в группе риска или в вашем окружении есть вирусоносители;

- если вы работаете в сфере медицины, работаете с препаратами крови или обучаетесь в медицинском учреждении;

- по состоянию здоровья: гематологическим больным и пациентам с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в частых переливаниях крови;

- если работаете в сфере общепита или образования;

- если выезжаете за границу.

Фото: Игнатьев Роман

Что важно знать?

1. Прививки от гепатита С пока не существует, поэтому иммунизация от гепатита подразумевает прививки от гепатита А, Е или В.

2. Схема вакцинации для взрослых может отличаться в зависимости от ситуации и применяемой вакцины, но обязательно включает три дозы.

3. По данным ВОЗ, прививка от гепатита В, сделанная после рождения, формирует иммунитет на 20 и более лет.

Кстати, за последние пять лет количество взрослых, проходивших вакцинацию от гепатита, увеличилось почти на четверть: в возрасте 18-35 лет - на 6,8%, в 36-59 лет - на 23,6%. Всего в 2017 году прививки от гепатита В сделали 3,27 млн жителей России, и 1,77 млн из них - дети.

Едете за границу - узнайте, от какого гепатита прививаться

На сайте proturizm есть список стран и прививок, без наличия которых отправляться в путешествие опасно. В лучшем случае туриста просто не пустят в страну.

Самыми неблагополучными по заболеваемости гепатитом А и В остаются Африка, Азия и Латинская Америка. Исключение в этом опасном списке - только Израиль, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.

Если отправляетесь в Европу, стоит позаботиться о прививке от гепатита А и Е. Особенно это важно, если отправляетесь в Балканские страны, Испанию, Италию и Португалию. В Северной Америке гепатит А подстерегает на севере Канады и в Гренландии.

Сделать прививку от гепатита можно по ОМС в любой поликлинике. Для этого достаточно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. А прививаться от гепатита, если это необходимо, можно до 55 лет.