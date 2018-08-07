ПАОК - Спартак (Москва) 8 августа 2018: прогноз Михаила Поленова на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

7 Авг. 22:00 2018-08-07T23:02:07+03:00

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Прогноз на матч ПАОК - Спартак (Москва) - 1:1 (ничья, обе забьют).

- На мой взгляд, ПАОК для "Спартака" - не самый приятный соперник, с греками нам вообще играть непросто, - констатировал Михаил Поленов в разговоре с корреспондентом "КП". - Тем более, что москвичам предстоит играть против команды, которая хорошо укомплектована. Если посмотреть на состав, то можно увидеть и Вийеринью, и Хачериди, и человека с очень близкой всем нашим любителям олимпийского спорта фамилией Вада, есть испанцы, есть Маурисио, который играл в "Зените", есть Эль-Каддури.

Комментатор телеканала "Матч!" Михаил Поленов. Фото: пресс-служба телеканала

Напомню, что на предыдущей стадии ПАОК прошел не кого-нибудь, а "Базель", причем дома выиграл 2:1, а на выезде - 3:0, - продолжил комментатор телеканала "Матч!". - И это "Базель" - очень крепкая команда, с хорошей еврокубковой родословной. Таким образом, выясняется, что и ПАОК может прекрасно играть на результат.

Несмотря на то, что чемпионат в Греции еще не начался, к ПАОКу нужно относиться максимально серьезно, тем более, что "Спартак" отправился в Грецию без Джикии и Самедова, которые еще не готовы играть на сто процентов. Это вызывает определенную тревогу. Тем не менее, что вселяет оптимизм по стартовым турам в исполнении "красно-белых" (но на это нельзя рассчитывать вдолгую, наверное, это все же фрагментарная и не совсем спартаковская история) - команда Массимо Карреры показала надежную игру в обороне. Скажем честно: рассчитывать на то, что "Спартак" постоянно будет так действовать, все же не приходится. Как мне кажется, очень важно выдержать первые минуты как матча в Салониках (а мы все знаем, как умеют поддерживать свою команду в Греции), так и в ответном поединке в Москве. Скорее всего, следует ожидать суперактивного начала домашней встречи от ПАОКа, и если его выдержать, то дальше можно будет пробовать играть в свою игру. Надеюсь, что "Спартак" ее найдет, - заключил Михаил Поленов.