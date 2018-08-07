2018-08-07T23:02:07+03:00
Спорт

ПАОК - Спартак (Москва) 8 августа 2018: прогноз Михаила Поленова на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Прогноз на матч ПАОК - Спартак (Москва) 8 августа 2018 дал комментатор телеканала "Матч!" Михаил Поленов
Максим КАДАЕВ
Поделиться:
Лидер "Спартака" Квинси Промес. Фото: spartak.comЛидер "Спартака" Квинси Промес. Фото: spartak.com
Изменить размер текста:

Прогноз на матч ПАОК - Спартак (Москва) - 1:1 (ничья, обе забьют).

- На мой взгляд, ПАОК для "Спартака" - не самый приятный соперник, с греками нам вообще играть непросто, - констатировал Михаил Поленов в разговоре с корреспондентом "КП". - Тем более, что москвичам предстоит играть против команды, которая хорошо укомплектована. Если посмотреть на состав, то можно увидеть и Вийеринью, и Хачериди, и человека с очень близкой всем нашим любителям олимпийского спорта фамилией Вада, есть испанцы, есть Маурисио, который играл в "Зените", есть Эль-Каддури.

Комментатор телеканала "Матч!" Михаил Поленов. Фото: пресс-служба телеканала

Комментатор телеканала "Матч!" Михаил Поленов. Фото: пресс-служба телеканала

Напомню, что на предыдущей стадии ПАОК прошел не кого-нибудь, а "Базель", причем дома выиграл 2:1, а на выезде - 3:0, - продолжил комментатор телеканала "Матч!". - И это "Базель" - очень крепкая команда, с хорошей еврокубковой родословной. Таким образом, выясняется, что и ПАОК может прекрасно играть на результат.

Несмотря на то, что чемпионат в Греции еще не начался, к ПАОКу нужно относиться максимально серьезно, тем более, что "Спартак" отправился в Грецию без Джикии и Самедова, которые еще не готовы играть на сто процентов. Это вызывает определенную тревогу. Тем не менее, что вселяет оптимизм по стартовым турам в исполнении "красно-белых" (но на это нельзя рассчитывать вдолгую, наверное, это все же фрагментарная и не совсем спартаковская история) - команда Массимо Карреры показала надежную игру в обороне. Скажем честно: рассчитывать на то, что "Спартак" постоянно будет так действовать, все же не приходится. Как мне кажется, очень важно выдержать первые минуты как матча в Салониках (а мы все знаем, как умеют поддерживать свою команду в Греции), так и в ответном поединке в Москве. Скорее всего, следует ожидать суперактивного начала домашней встречи от ПАОКа, и если его выдержать, то дальше можно будет пробовать играть в свою игру. Надеюсь, что "Спартак" ее найдет, - заключил Михаил Поленов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростов - СКА Хабаровск 15 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Ростов - СКА Хабаровск. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 апреля 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
С убитым в Африке ростовским режиссером Александром Расторгуевым друзья простились романсом «Не для меня»
Реконструкцию Станиславского в этом году не завершат
Раллийный автомобиль застрял на пляже под Таганрогом
Ростовчанин продает 5-рублевую купюру за 5 миллионов
Один из старейших заводов Ростовской области пустят с молотка за 65 млн рублей
Поклонники рассекретили имя новорожденной дочери Дмитрия Тарасова
Сексуальный танец от «Мисс Россия» Татьяны Котовой взбудоражил поклонников
«Крупная рыба»: «Миссис Россия» Полина Диброва впервые побывала в Таганроге
Ранены двое: под Ростовом на пляже молодой человек стрелял по отдыхающим
«Приснится же такое»: звезда Playboy Мария Лиман в сексуальном нижнем белье пожелала мужчинам спокойной ночи
Экс-заместителя главы администрации Донецка подозревают в вымогательстве и получении взятки
В Ростовской области изъяли семь тысяч литров контрафактного моторного масла
«Рви их!»: болельщики желают Юлии Ефимовой победы в финале на Чемпионате Европы
На левом берегу Дона могут начать строить жилые дома
В Красносулинском районе во время пожара погиб пенсионер
«Игривая львица»: поклонники оценили новый образ невесты Баскова