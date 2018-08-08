2018-08-08T13:33:26+03:00
Общество

Под Ростовом найдены останки молодой девушки, которая пропала год назад

Назначена генетическая экспертиза, которая должна подтвердить личность 26-летней Юлии Лесняк
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Девушку искали больше года. Фото: ВК "Поисковый отряд "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону)"Девушку искали больше года. Фото: ВК "Поисковый отряд "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону)"
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В Звереве нашли останки девушки, которую безуспешно искали больше года. Скелетированное тело все это время находилось в лесополосе в черте города. Несмотря на то, что визуально определить личность 26-летней Юлии Лесняк не представляется возможным, рядом с ней нашли рюкзак (в ней, к примеру, связка ключей, а еще мелочь), которую опознали близкие, также сохранилась часть одежды.

- Назначена моллекулярно-генетическая экспертиза, а также другие исследования, - пояснила «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Причина гибели девушки неизвестна. Визуально следов насильственной смерти не обнаружено, но, учитывая, что это скелетированные останки, специалисты опасаются делать даже предварительные выводы.

Напомним, Юлия пропала 30 апреля. Она вышла из дома, после чего перестала отвечать на телефон, к родным она так и не вернулась. Девушку искали сначала по всему городу, затем и по Ростовской области. К поискам подключились полицейские и волонтеры, была версия, что она могла уехать к знакомым в Воркуту, туда даже направлялся запрос.

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У следствия есть главный подозреваемый. Это ее давний знакомый и бывший возлюбленный, с которым она рассталась чуть больше года назад. Страшному преступлению предшествовал конфликт в социальной сети между девушкой и 32-летним бизнесменом (подробности)

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