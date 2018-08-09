Расписание матчей 3-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018-2019: лидер первенства Зенит едет в гости к хитрецу Бердыеву

СЕГОДНЯ 11:42 2018-08-09T11:45:33+03:00

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"Комсомолка" публикует расписание матчей 3-го тура РПЛ в сезоне 2018-2019. Итак, в ближайшем туре болельщиков ждут следующие игры.

10 августа (пятница)

Урал - Динамо. 17:30.

Пикантность этой встрече придает возможное появление в составе уральцев экс-форварда "Динамо" и сборной России Павла Погребняка. Нападающий покидал столичный клуб со скандалом и теперь может напомнить о себе уже в составе новой команды.

11 августа (суббота)

Енисей - ЦСКА. 16:30.

"Армейцы" после поражения в минувшем туре на своем поле от "Ростова" (0:1) наверняка захотят реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с "Енисеем". Красноярцы после двух туров находятся на последнем месте, имея в графе "забитые мячи" унулый ноль.

Спартак - Анжи. 19:00.

Матч против пикирующего в финансовую пропасть "Анжи" - как глоток свежего воздуха для "красно-белых". Как возможность сменить картинку после драматичного поражения в Греции от ПАОКа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера наверняка внесет изменения в состав. Интересно будет посмотреть - какие.

Ростов - Крылья Советов. 21:30.

Подопечные Валерия Карпина взяли резвый старт и после двух туров в таблице уступают лишь "Зениту". Для "желто-синих" домашний матч на "Ростов-Арене" выглядит отличным шансом закрепить успех. Самарцы в прошлом матче были разгромлены на своем поле "Оренбургом", чем уже дали повод говорить о возможной отставке главного тренера команды Андрея Тихонова.

12 августа (воскресенье)

Оренбург - Локомотив. 14:00.

Чемпион страны отправляется в Оренбург, где, возможно, состоится дебют великого и ужасного Федора Смолова в форме железнодорожников. А это уже яркая афиша матча.

Арсенал - Ахмат. 16:30.

Арсенал только пытается понять тот футбол, который ему прививает новый главный тренер Олег Кононов, поэтому буксует на старте сезона. "Ахмат" пока тоже не стабилизировал игру и выглядит таинственно.

13 августа (понедельник)

Уфа - Краснодар. 17:30.

Кубанцы едут в гости к Уфе, которая играет на два фронта - в Лиге Европы и чемпионате России. Главный тренер команды из Башкирии Сергей Томаров говорит, что футболистам в таком графике не хватает эмоций. Но на Краснодар у хозяев наверняка будет супернастрой.

МАТЧ ДНЯ

13 августа (понедельник)

Рубин - Зенит. 20:00.

Лидер чемпионата едет в гости к клубу из Казани имени Курбана Бердыева. После шараханий в прошлом сезоне, Рубину, кажется, удалось поймать нужную тональность - игра команды обрела стройность. Задора в атаке добавили Бухаров и Полоз, хорошо, кстати, знакомые питерским болельщикам. Тем временем, "Зенит" ждет еврокубковая поездка в Минск, а уже затем баттл с Рубином. Но обойма, которой располагает Сергей Семак, позволяет ротировать состав и выставлять свежих бойцов в ту или иную линию практическом в каждом поединке.