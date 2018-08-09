Расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2018-2019: "Манчестер Сити" проверит силу "канониров" Унаи Эмери

Мама чемпионки Европы по плаванию Юлии Ефимовой: В два с половиной года Юля уже речку переплывала!

После победы на Чемпионате Европы в Глазго, мать спортсменки отправила сообщение отцу-тренеру "Поцелуй от меня Юлюшку"