Расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2018-2019: "Манчестер Сити" проверит силу "канониров" Унаи Эмери
Английская премьер-лига сезон 2018-2019: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу.
10 августа (пятница)
Манчестер Юнайтед - Лестер Сити. 22:00.
11 августа (суббота)
Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур. 14:30.
Бормут - Кардифф Сити. 17:00.
Фулхэм - Кристал Пэлас. 17:00.
Хаддерсфилд - Челси. 17:00.
Уотфорд - Брайтон. 17:00.
Вулверхэмптон - Эвертон. 19:30.
12 августа (воскресенье)
Ливерпуль - Вест Хэм. 15:30.
Саутгемптон - Бернли. 15:30.
МАТЧ ТУРА
Арсенал - Манчестер Сити. 18:00.
Первый тур - и сразу увлекательная битва "канониров" с "Сити"! Гости уже вошли в сезон, на прошлой неделе уверенно разобравшись с "Челси" в матче за Суперкубок Англии. На лондонцев же интересно посмотреть, чтобы понять, какие изменения успел внести в межсезонье новый главный тренер Унаи Эмери, сменивший на этом посту, казалось, вечного Арсена Венгера. Так что у болельщиков "Арсенала" начинается новая эпоха.