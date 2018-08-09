2018-08-09T12:25:35+03:00
Спорт

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2018-2019: "Манчестер Сити" проверит силу "канониров" Унаи Эмери

Матч 1-го тура АПЛ сезона 2018-2019: Манчестер Юнайтед - Лестер Сити. "КП" публикует полное расписание и время начала матчей
Максим КАДАЕВ
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"Манчестер Сити" - триумфатор прошлого сезона. Покорится ли опять вершина команде Хосепа Гвардиолы? Фото: www.premierleague.com"Манчестер Сити" - триумфатор прошлого сезона. Покорится ли опять вершина команде Хосепа Гвардиолы? Фото: www.premierleague.com
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Английская премьер-лига сезон 2018-2019: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу.

10 августа (пятница)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити. 22:00.

11 августа (суббота)

Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур. 14:30.

Бормут - Кардифф Сити. 17:00.

Фулхэм - Кристал Пэлас. 17:00.

Хаддерсфилд - Челси. 17:00.

Уотфорд - Брайтон. 17:00.

Вулверхэмптон - Эвертон. 19:30.

12 августа (воскресенье)

Ливерпуль - Вест Хэм. 15:30.

Саутгемптон - Бернли. 15:30.

МАТЧ ТУРА

Арсенал - Манчестер Сити. 18:00.

Первый тур - и сразу увлекательная битва "канониров" с "Сити"! Гости уже вошли в сезон, на прошлой неделе уверенно разобравшись с "Челси" в матче за Суперкубок Англии. На лондонцев же интересно посмотреть, чтобы понять, какие изменения успел внести в межсезонье новый главный тренер Унаи Эмери, сменивший на этом посту, казалось, вечного Арсена Венгера. Так что у болельщиков "Арсенала" начинается новая эпоха.

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