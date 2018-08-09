2018-08-09T15:18:05+03:00
Общество

Старше египетских пирамид: под Ростовом обнаружены древние камеры-катакомбы и останки человека

Среди артефактов - медные орудия, сосуды, часть конских уздечек [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Под Ростовом на месте нового участка «Дон» обнаружены камеры-катакомбы. Фото: АвтодорПод Ростовом на месте нового участка «Дон» обнаружены камеры-катакомбы. Фото: Автодор
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Под Ростовом археологи обнаружили следы древнего человека. Специалисты, работающие на месте будущей трассы «Дон» (новый участок вокруг Аксая), наткнулись на захоронение IV века до н.э и оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, которые по традиции использовали для заупокойной пищи, а также элементы конских уздечек.

Среди артефактов - медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении в этом месте людей с высоким социальным статусом.

Курган, на котором проходят изыскания, по словам специалистов, изучающих быт и культуру древних цивилизаций, был известен давно. Он обозначен еще на картах XIX века под названием «Фигурин». Но исследовать полноценно не удавалось, так как не было средств на проведение столь дорогостоящих работ.

Среди находок - древний сосуд. Фото: Автодор

Среди находок - древний сосуд. Фото: Автодор

- Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия, - сообщает «Автодор», который выступил заказчиком археологических изысканий на месте древнего кургана.

Напомним, донские древние курганы изучены достаточно хорошо. В музея Азова хранятся уникальные золотые предметы, обнаруженные свыше 30 лет назад. Тогда археологам удалось найти в разграбленном кургане тайник, а в нем - детали конской упряжи (накидка выполнена из 10860 мелких золотых пластин) и меч, признанный ценностью мирового уровня.

Ученые исследуют курган «Фигурин». Фото: Автодор

Ученые исследуют курган «Фигурин». Фото: Автодор

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