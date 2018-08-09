«Зацепило. Как всегда»: Баста и Наргиз спели дуэтом

СЕГОДНЯ 15:34 2018-08-09T15:55:08+03:00

Баста из Ростова-на-Дону и певица Наргис спелись. Фото: БУЛАТОВ Алексей и КУДРЯВОВ Борис.

Лирическую композицию «Прощай, любимый город» уже послушали посмотрели сотни тысяч человек [видео]

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Вот уже несколько дней по Интернету гуляет новый клип «Прощай, любимый город», который уже посмотрели сотни тысяч человек. В кадре - популярный рэпер Баста из Ростова-на-Дону и певица Наргиз.

Сюжет - мечта любого провинциала о покорении столицы.

В принципе, для тех, кто знает хоть немного историю Басты, клип - автобиографичный. Вот маленький Вася в музыкальной школе играет на аккордеоне, а вот он уже мчит в поезде покорять столицу со словами: «Встречай меня, Москва, моя бессонница!».

Парнишка удивительно похож на Василия Вакуленко в детстве. Фото: стоп-кадр с видео.

Парень готов даже по рельсам пешком идти, лишь бы исполнить свою мечту! При этом там ему предстоит не мало пройти прежде, чем он начнет собирать стадионы.

- Мой путь - это дорога домой, - заключает Баста.

В свою очередь Наргиз поет про свою семью и тоску по дому.

- Холодный город, ты город мой разбитых дорог. Но я вернусь и буду с тобой, - обещает вокалистка.

В клипе Наргиз рассказывает и свою историю. Фото: стоп-кадр с видео.

Лирическая композиция уже запала в душу поклонникам артистов, которые не стесняются делиться эмоциями в социальных сетях: «Зацепило. Как всегда!», «Супер трек! Респект!»

- Вы очень гармонично звучите вместе, - написал один из Интернет-подписчиков под видео, опубликованным рэпером. С ним согласились еще несколько пользователей: «Спасибо вам огромное за дуэт и за невероятно глубокую почти для каждого из нас песню», «Это самая лучшая песня в Мире!», «Слушаю ее не переставая. Просто класс!»

nargizzakirova_official Всё будет правильно, на этом построен мир Воланд

Известно, что свою руку к этой песне - уже никто не сомневается, что она станет хитом, приложил и легендарный Макс Фадеев.

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