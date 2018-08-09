Родившегося в «Боинге» над Ростовом-на-Дону малыша назвали Ванечкой

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-09T17:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Красивая дата 08.08.2018 стала счастливой для малыша, который появился на свет в небе над Ростовом-на-Дону на высоте в семь тысяч метров. То, что ребенок родился в рубашке, не сомневается никто. Это были не просто экстренные роды на месяц раньше срока. Самое настоящее чудо заключалось в том, что на борту авиалайнера «Симферополь - Санкт-Петербург» в пассажирских креслах по счастливой случайности летели медики - врач-педиатр и реаниматолог.

Педиатр Ольга спасла жизнь мальчику, родившемуся во время полета. Фото: Соцсети.

«ЗАКРИЧАЛ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ»

Одна из них - 24-летняя Ольга Тонковская. Именно она, можно сказать, и спасла жизнь ребенку. Как только стало известно о том, что одна из пассажирок рожает, женщину мгновенно перевели в бизнес-класс. Родзал устроили прямо на месте.

Врач-педиатр Тонковская работает в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. А потому, как выводить малышей из сложных состояний, знала.

- Правда, не в таких условиях, - призналась она «КП - Петербург». - Мы уже готовились отрезать пуповину. Но я увидела, что цвет ребенка не такой, как нужно. Стали отхлопывать мальчика, чтобы жидкость из легких отошла. Но он не закричал. Настало время решительных действий - я делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Только спустя пять минут (!) беспрерывной реанимации мальчуган, наконец, заголосил. Малыш родился на 34-й неделе с весом в 1 900 граммов. Медики говорят, что 27-летняя мама Ирина во время схваток держалась молодцом. Роды для женщины не первые - у нее уже есть шестилетняя дочь, которая летела тем же рейсом.

Героини рейса слева-направо: старшая бортпроводница Людмила Никулина, бортпроводницы Виктория Лонкина и Екатерина Белухина. Фото предоставлены авиакомпанией "Россия".

«ТЕПЕРЬ БУДЕТ КРЕСТНИК»

Не растерялись и бортпроводники авиакомпании - Екатерина Белухина и Виктория Лонкина. Именно они уточнили у пассажиров по громкой связи, есть ли медики. Благо, на борту было и все необходимое для нештатной ситуации - инструменты, зажимы, пеленки, пледы...

- Когда роды только начались, пилот решал, как поступить, - то ли вернуться в аэропорт вылета, то ли начать снижение, - рассказывает стюардесса Виктория. - Определились с «Платовым» в Ростове-на-Дону. В аэропорту нас уже ждала бригада медиков. Ребенок родился так быстро, что его появление на свет многие пассажиры просто не заметили!

Зато когда пилот сообщил об этом по громкой связи, раздались аплодисменты. Правда, еле слышные - чтобы не напугать нового человечка.

- Конечно, роды на борту - это нештатная ситуация, - рассказал «КП-Ростов» командир самолета с многолетним стажем Александр Валентинович. - В таких случаях есть четкая инструкция, как должен вести себя экипаж. Во-первых, обязательно сообщить о ней диспетчеру. Во-вторых, если на борту будет находиться специалист-медик - слово за ним. Что он скажет - сажать самолет или можно дотянуть до места назначения. Но в данном случае до Санкт-Петербурга лететь долго - 2,5 часа. Поэтому правильно сделали, что посадили лайнер в ближайшем аэропорту. Но, в принципе, все проводники знают основы оказания первой помощи, в том числе и во время родов. В небе же всякое бывает. Зато теперь у авиакомпании, похоже, будет крестничек.

Счастливый отец Михаил. Фото: Соцсети.

«ИРА САМА МНЕ ПОЗВОНИЛА»

Новоиспеченный папа - 29-летний Михаил, - когда узнал, что стал отцом второй раз, чуть не выронил телефон из рук. Ведь не далее как пару часов назад он посадил супругу вместе с дочкой в самолет до Питера.

- Ирина была на восьмом месяце беременности, - рассказал Михаил корреспонденту "КП-Петербург". - Она прилетала ко мне в Севастополь, где я временно нахожусь по работе. На днях решили - пора бы возвращаться в Питер, начать готовиться к родам. А вон как вышло. Ира сама мне позвонила и сообщила новость. Все очень неожиданно произошло для нас, но я очень счастлив!

К слову, новорожденного вместе с мамой встречал весь Новочеркасский роддом - он находится почти в тридцати километрах от аэропорта и оказался самым ближайшим к нему.

Как рассказали в региональном минздраве, состояние ребенка и матери стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

- У нас все хорошо, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама Ирина. - Мы с сыном в отдельных палатах. Но я к нему хожу. Поскольку он родился раньше времени, то сам кушать еще не может. Поэтому кормить мне его пока не приносят. Врачи говорят, что мы пробудем здесь еще две-три недели. Точных сроков пока никто не дает. Сыну нужно подрасти. Сегодня из Питера приехали родственники и забрали старшую дочь домой.

К слову, народ уже предрекает малышу будущую профессию - мол, летчиком будет. А кто-то даже предложил назвать парнишку Икаром, Боингом или Эйрбасом. Но у родителей на этот счет другое мнение: решили Ваней назвать. Тем более, как оказалось, что и место рождения, которое будет записано у Ванечки в свидетельстве, неслучайное, - его папа родился и вырос в том же Новочеркасске.

В Ростове-на-Дону экстренно приземлился Boeing 777 из-за родов пассажирки. Фото: пресс-служба аэропорта Платов.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Роды на борту - стрессовая ситуация»

Ирина БУШТЫРЕВА, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии РГМУ, заслуженный врач России:

- Прежде всего, хочу поздравить мамочку и ребенка с днем рождения. Где бы это ни случилось - в воздухе или на земле, это праздник. И слава богу, что все благополучно разрешилось. Но когда мама на таком приличном сроке вылетает, нужно понимать, что она обрекает на большие риски не только себя, но и команду самолета, и окружающих. Ко мне нередко приходят пациентки, которые просят справку для посадки на борт (у беременных она обязательно должна быть с таким содержанием: мол, врач разрешает полет, и последствий быть не должно, - прим. авт.). Но во время перелета присутствует масса параметров и моментов, в том числе физических и гидравлических, которые могут способствовать, чему угодно. Я знаю, что в некоторых авиакомпаниях даже есть запрет на перелет беременных. Но наших женщин это редко когда останавливает. Они надевают сарафаны свободного кроя, поэтому им даже могут не задать вопрос об интересном положении. Хотя роды на борту - это, действительно, стрессовая ситуация, с которой не каждый справится. И то, что произошло в этот раз, здорово.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«В наши дни стало дефицитом такое качество как альтруизм»

Екатерина Трофимова, Член Европейской ассоциации психотерапевтов:

- Мы не знаем, какие жизненные обстоятельства толкнули маму к перелету. У ответственной женщины в этот момент могли возникнуть страх, тревога, переживание за жизнь и здоровье ребенка. Но, к сожалению, в наше время много самонадеянных мам, которые, не имея достаточного жизненного опыта и соответствующих знаний, черпают информацию в основном из Интернета. Необходимо помнить, что перемещения по воздуху на поздних сроках всегда создают угрозу возникновения преждевременных родов. На самом деле, при родах женщина чаще всего находится в особом состоянии сознания, она дезориентирована, сконцентрирована на внутренних процессах, что с одной стороны притупляет ее внешнюю чувствительность, подавляет чувство стыда - она не понимает где находится - в воздухе или на земле, в этот момент весь ее организм направлен на осуществление родовой деятельности и это становится для нее самым главным. Она отстраняется от всего. У нее нет неловкости перед остальными за необычный вид и нестандартность ситуации. Важно осуществить процесс самым лучшим образом. А вот пассажиры, вероятно, были испуганы, встревожены. И, кстати, стрессовые ситуации подобного характера разным образом оказывают влияние на тех кто рядом - кто-то замыкается в себе, цепенеет, кто-то начинает хохотать, кто-то паниковать, многие путаются и даже плачут, а кто-то пытается решить ситуацию и взять ответственность на себя, оказать помощь.

Поэтому первое, что надо делать - это не паниковать. Постараться успокоиться, расслабиться, подышать и определить долю своего участия в данной ситуации. Если есть специальное образование, то обязательно об этом сказать. В первую очередь это касается врачей и младшего медперсонала. Если вы просто готовы помочь, то стоит предложить свои услуги тем, кто уже взял ответственность на себя. К сожалению, в наши дни стало дефицитом такое качество как альтруизм, то есть готовность помочь тем, что необходимо и поделиться для того, чтобы дать возможность другому человеку обрести жизнь и здоровье. На самом же деле это человеческое качество всегда приносит плоды обеим сторонам: и тем кто дает, и тем кто принимает помощь.

А вообще, конечно, произошло чудо. И хочется надеяться, что оно принесет ребенку счастье и удачу, сделав его замечательным человеком. А эта история будет рассказываться и передаваться из поколения в поколение. Но ни в коем случае не надо повторять этот подвиг - напротив, старайтесь быть ответственными и без показаний врача не предпринимать самостоятельных попыток для перемещений, особенно если речь идёт о воздушном транспорте!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажирка, родившая в небе над Киргизей: Я ждала ребенка в августе, а не во время полета

Молодая 22-летняя мама Сермамат-кызы Махбуба вместе с мужем возвращалась из родного города Ош в Челябинск. Молодая семья несколько лет назад перебралась на Южный Урал в поисках работы. Сейчас муж Сермамат трудится в Челябинске слесарем в автосервисе. Деньги небольшие, но супруги даже умудряются помогать родственникам в Киргизии. В Оше живет брат Сермамат. К нему и летала семья (подробности)