В Ростове-на-Дону закрыли дело на девушку, которая на элитном спорткаре за 10 млн рублей насмерть сбила парня

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-10T11:08:56+03:00

Девушка на крутом спорткаре за 10 млн рублей в момент аварии снималась для блога. Фото: соцсети, стоп-кадр программы "Мужское и Женское" (Первый канал)

Следствию не удалось выяснить скорость движения стритрейсерши, за которой на тот момент числилось 54 нарушения

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Полиция Ростова-на-Дону сообщила о закрытии уголовного дела в отношении 29-летней девушки, которая на элитном спорткаре за 10 млн рублей насмерть сбила молодого человека. Как оказалось, были проведены экспертизы, в том числе автотехническая, которые не доказали вину стритрейсерши. Но, как стало известно «КП-Ростов», не был дан ответ на главный вопрос: «С какой скоростью двигалась девушка?».

- Этого не удалось установить, - пояснили в правоохранительных органах. - Камер на том участке не было. По видео, которое снимал оператор (в момент аварии ее снимали для блога - автр), определить скорость невозможно. Эксперты тоже не смогли это сделать.

Напомним, сама авария, которая шокировала, пожалуй, весь Ростов-на-Дону, произошла в ночь с 11 на 12 октября на проспекте Шолохова. Недалеко от пригородного автовокзала элитный спорткар Audi R8 сбил пешехода, который перебегал дорогу. От удара тело мужчины пролетело несколько метров, лобовое стекло и крыша машины оказались смяты.

Погибшему Александру исполнилось 32 года. Фото: программа "Мужское и женское" (Первый канал)

Уроженка Украины Юлия, которая была за рулем, оказалось известной личностью среди стритрейсеров и так называемой золотой молодежи (за ней, кстати, на момент аварии числилось свыше 50 (!) нарушений). Стоит ли говорить, что общественность заняла сторону погибшего? Тем более, что тут же в соцсетях появились слухи, что погибший Александр Шамов был закладчиком наркотиков, якобы он от кого-то убегал. Им не поверили, посчитав, что их специально распространяют, ведь парень был нормальным работягой без всяких вредных привычек и криминала. В ту ночь он просто отмечал день рождение и возвращался домой.

Скандал принял такие масштабы, что Первый канал пригласил родственников и саму Юлию на ток-шоу, где девушка все-таки извинилась за случившееся.

29-летняя автомобилистка извинилась перед родными. Фото: стоп-кадр передачи "Мужское и Женское", Первый канал.

- Я не оправдываю себя ни в коем случае, - заявила она. - Я просто не могла. Это трагическая случайность. Я хотела прийти с первых дней, но был шок. Это для меня первый случай в жизни. Не описать словами ощущения.

Позже девушка рассказала, что в тот день они снимали видео для блога.

- Впереди ехала машина с оператором, - пояснила стритрейсерша. - И тут выбегает что-то черное. Я резко нажимаю на тормоза. Машина остановилась в миг, не было даже тормозного пути. Я выбежала. Увидела как он лежит возле заднего колеса, но подойти к нему не смогла. Если бы я его только видела... Я бы быстрее сама разбилась... Я не считаю ни его виновным, ни себя. Это просто трагическая случайность.

Фотографии с ночного происшествия почти сразу попали в соцсети. Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

А вот родные погибшего еще тогда говорили о странностях. Поначалу пропал свидетель, никак не могли установить скорость, с которой двигалась машина. Сами они не верили в версию Юлии.

- Ехала она не 60-80 километров в час, как говорит, а гораздо быстрее, - сказала сестра погибшего. - Мы понимаем, что она его сбила не специально. Но это не повод уходить от уголовной ответственности.

Судя по закрытому уголовному делу, увы, все-таки повод.

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