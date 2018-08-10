2018-08-10T11:08:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону закрыли дело на девушку, которая на элитном спорткаре за 10 млн рублей насмерть сбила парня

Следствию не удалось выяснить скорость движения стритрейсерши, за которой на тот момент числилось 54 нарушения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Девушка на крутом спорткаре за 10 млн рублей в момент аварии снималась для блога. Фото: соцсети, стоп-кадр программы "Мужское и Женское" (Первый канал)Девушка на крутом спорткаре за 10 млн рублей в момент аварии снималась для блога. Фото: соцсети, стоп-кадр программы "Мужское и Женское" (Первый канал)
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Полиция Ростова-на-Дону сообщила о закрытии уголовного дела в отношении 29-летней девушки, которая на элитном спорткаре за 10 млн рублей насмерть сбила молодого человека. Как оказалось, были проведены экспертизы, в том числе автотехническая, которые не доказали вину стритрейсерши. Но, как стало известно «КП-Ростов», не был дан ответ на главный вопрос: «С какой скоростью двигалась девушка?».

- Этого не удалось установить, - пояснили в правоохранительных органах. - Камер на том участке не было. По видео, которое снимал оператор (в момент аварии ее снимали для блога - автр), определить скорость невозможно. Эксперты тоже не смогли это сделать.

Напомним, сама авария, которая шокировала, пожалуй, весь Ростов-на-Дону, произошла в ночь с 11 на 12 октября на проспекте Шолохова. Недалеко от пригородного автовокзала элитный спорткар Audi R8 сбил пешехода, который перебегал дорогу. От удара тело мужчины пролетело несколько метров, лобовое стекло и крыша машины оказались смяты.

Погибшему Александру исполнилось 32 года. Фото: программа "Мужское и женское" (Первый канал)

Погибшему Александру исполнилось 32 года. Фото: программа "Мужское и женское" (Первый канал)

Уроженка Украины Юлия, которая была за рулем, оказалось известной личностью среди стритрейсеров и так называемой золотой молодежи (за ней, кстати, на момент аварии числилось свыше 50 (!) нарушений). Стоит ли говорить, что общественность заняла сторону погибшего? Тем более, что тут же в соцсетях появились слухи, что погибший Александр Шамов был закладчиком наркотиков, якобы он от кого-то убегал. Им не поверили, посчитав, что их специально распространяют, ведь парень был нормальным работягой без всяких вредных привычек и криминала. В ту ночь он просто отмечал день рождение и возвращался домой.

Скандал принял такие масштабы, что Первый канал пригласил родственников и саму Юлию на ток-шоу, где девушка все-таки извинилась за случившееся.

29-летняя автомобилистка извинилась перед родными. Фото: стоп-кадр передачи "Мужское и Женское", Первый канал.

29-летняя автомобилистка извинилась перед родными. Фото: стоп-кадр передачи "Мужское и Женское", Первый канал.

- Я не оправдываю себя ни в коем случае, - заявила она. - Я просто не могла. Это трагическая случайность. Я хотела прийти с первых дней, но был шок. Это для меня первый случай в жизни. Не описать словами ощущения.

Позже девушка рассказала, что в тот день они снимали видео для блога.

- Впереди ехала машина с оператором, - пояснила стритрейсерша. - И тут выбегает что-то черное. Я резко нажимаю на тормоза. Машина остановилась в миг, не было даже тормозного пути. Я выбежала. Увидела как он лежит возле заднего колеса, но подойти к нему не смогла. Если бы я его только видела... Я бы быстрее сама разбилась... Я не считаю ни его виновным, ни себя. Это просто трагическая случайность.

Фотографии с ночного происшествия почти сразу попали в соцсети. Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Фотографии с ночного происшествия почти сразу попали в соцсети. Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

А вот родные погибшего еще тогда говорили о странностях. Поначалу пропал свидетель, никак не могли установить скорость, с которой двигалась машина. Сами они не верили в версию Юлии.

- Ехала она не 60-80 километров в час, как говорит, а гораздо быстрее, - сказала сестра погибшего. - Мы понимаем, что она его сбила не специально. Но это не повод уходить от уголовной ответственности.

Судя по закрытому уголовному делу, увы, все-таки повод.

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Мужское / Женское - Смертельная гонка. Выпуск от 24.10.2017.Юлия Анисова - известная в Ростове-на-Дону гонщица, на ее счету за последние два года 54 штрафа за превышение скоростного режима. В ночь на 11 октября, управляя спорткаром, девушка насмерть сбила 32-летнего Александра Шамова.

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