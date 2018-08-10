Губернатор Ростовской области наградил строителей

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-10T15:06:26+03:00

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Ко Дню строителя в Ростове-на-Дону чествовали представителей этой замечательной профессии. Торжественная церемония прошла в четверг на стадионе «Ростов-Арена» - гордости донского региона. Работников отрасли поздравили губернатор Ростовской области Василий Голубев, замгубернатора Сергей Сидаш и председатель областного Заксобрания Александр Ищенко.

- Строительство – это стратегическое направление социально-экономического развития в Ростовской области и всей стране. Труд строителя – это настоящее и будущее. По состоянию этой отрасли мы можем судить и о состоянии экономики в краткосрочном периоде и социальном самочувствии населения. Благодаря вам Ростовская область стабильно входит в топ-10 регионов-лидеров России по объему вводимого в эксплуатацию жилья. В прошлом году сдали свыше двух-трех десятков миллионов квадратных метров. Это девятое место в РФ – отметил Василий Голубев.

Звания «Лучший строитель Дона» был удостоен основатель и руководитель ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, а также директор по строительству компании Игорь Кобозев и его заместитель Виталий Иванов. Городская администрация Ростова-на-Дону со своей стороны вручила Юрию Иванову и его заместителю Алексею Иванову почетные грамоты. И это еще не все! Около 50 сотрудников строительной компании «ЮСИ» были награждены благодарственными письмами Минстроя России, главы региона, областного министерства строительства, а также донского парламента.

Фото: пресс-служба ГК "Югстройинвест". На правах рекламы

Глава ГК «ЮгСтройИнвест» отметил, что заслуженные награды являются очередным подтверждением профессионализма и ответственного подхода к делу сотрудников компании.

- Для всех нас это стимул не останавливаться на достигнутом, развиваться, удерживать высокие позиции. Хочу выразить благодарность сотрудникам компании за их трудолюбие, профессионализм и ответственный подход к любимому делу, - говорит Юрий Иванов.

И это не просто слова, ведь группа компаний внесла значительный вклад в формирование комфортной среды для жителей не только Ростова, но и Краснодара и Ставрополя.

КСТАТИ

В текущем году ГК «ЮгСтройИнвест» исполняется 15 лет. К значимой дате компания подошла с большими достижениями, реализуя масштабные проекты на Юге России. Вклад строителей в социально-экономическое развитие регионов был отмечен высокими наградами даже федерального уровня. Среди которых - золотой знак «Надежный застройщик России», победа во всероссийских конкурсах «100 лучших товаров России» и «Сделано в России». Сегодня компания занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны по объемам текущего строительства.