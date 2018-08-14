2018-08-14T11:16:51+03:00
Общество

FlyDubai выплатит компенсации детям погибших во время авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону

Такое решение вынес эмиратский суд
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Трагедия произошла в марте 2016 годаТрагедия произошла в марте 2016 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Суд Дубая вынес решение по делу о компенсации родственникам жертв катастрофы, которая произошла в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Правосудие заняло сторону пострадавших. В частности, суд обязал авиакомпанию FlyDubai выплатить 217 тысяч долларов брату и сестре, чьи родители погибли в авиакатастрофе в небе над Ростовом. На данный момент это первое решение по компенсации родственникам трагедии.

- После подачи апелляции мы, безусловно, будем настаивать на более высокой финансовой компенсации. Мы ожидаем текст постановления, чтобы понять причины такого решения», – приводит слова адвоката Мухаммеда аль-Хашими издание Khaleej Times. - Брат и сестра понесли огромные моральные потери, которые не могут компенсировать никакие деньги.

По словам защитника, у него есть еще пять подобных исков, в которых семьи жертв крушения требуют компенсации. Эти дела были представлены в департамент по правовым вопросам в Дубае в попытке достичь мирного урегулирования с авиакомпанией. В случае неудачи, они также будут переданы в суд.

Напомним, требования были поданы и в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону (по месту происшествия). Рассмотрение 36 гражданских исков к компании, которая владела лайнером рокового рейса FZ981, приостановлено в связи с попыткой решить вопрос о размере компенсаций во внесудебном порядке (по 12 требованиям уже пришли к соглашению). К делу в качестве третьих лиц привлечены специалисты МАКа и Росавиации.

Самолет Boeing 737-800 компании FlyDubai разбился в ночь на 19 марта 2016 года, когда заходил на посадку в аэропорту донской столицы. Погибли все, кто там находились: 55 пассажиров и семь членов экипажа. Родственники жертв авиакатастрофы получили материальную помощь: по 1 млн на каждого выделил донской регион, плюс по 200 тысяч - муниципальные образования, где проживали погибшие. Позже стало известно, что перевозчик - компания FlyDubai - направил 105 млн рублей в адрес 52 семей родственников, однако часть из них отказалась от этих компенсаций, сочтя их слишком маленькими.

Что касается причин трагедии, то расследование пока официально не закончено. Эксперты МАК (международный авиационный комитет), внимательно изучив обстоятельства крушения авиалайнера Boeing-737-800, пришли к предварительному выводу, что причиной катастрофы стала потеря ориентации в пространстве. Скорее всего, в стрессовой ситуации (была непогода) пилот во время захода на второй круг перепутал небо и землю, в результате самолет пошел вниз на скорости 600 километров в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние шесть секунд в кабине рухнувшего в Ростове "Боинга" был слышен "нечеловеческий крик"

Падение самолета «Боинг», рухнувшего в аэропорту Ростова-на-Дону, могло начаться после отключения автопилота, а в этот момент в кабине пилотов раздавался нечеловеческий крик (подробности)

ПАМЯТЬ

Оборвавшиеся судьбы: главврача облбольницы ждали в понедельник на работе, а молодая невеста мечтала о ребенке

В субботу, 19 марта, в Ростове-на-Дону случилась страшная катастрофа: при попытке посадки разбися самолет, летевший из Дубаи. Не выжил никто - ни пассажиры, ни члены экипажа. "Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким погибших. Вспомним всех поименно...(подробности)

Родственники погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону обвинили компанию FlyDubai в мошенничестве

По мнению адвоката Юрия Трунова, представляющего их интересы, сумма компенсаций занижена примерно в четыре раза (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Авария подлодки «Курск» спустя 18 лет: Взорвавшуюся торпеду должны были отозвать
«Комсомолка» выяснила, как Борис Ельцин изменил взорвавшуюся торпеду, из-за чего американцы после аварии с «Курском» подумали о начале войны, и почему к гибели экипажа могла привести капля воды [фото, видео]
Новости 24
В Ростове-на-Дону пропал 29-летний Святослав Цыганенко
В Ростове-на-Дону вынесут приговор боевику, который воевал в Сирии
Песчаный пляж под Ростовом-на-Дону оказался залит мазутом
Экс-министр культуры Дона стал директором Ростовского филиала ВГИК
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону с 3 по 7 сентября 2018 года: центр, Ленина, Северный и Западный жилые массивы
В Ростове-на-Дону впервые пройдут показы фестиваля уличного кино
В Ростовской области мужчина сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала
В Ростове-на-Дону выявлено 323 новых случая ВИЧ-инфекции
В Ростове-на-Дону два дня будут отключать свет
В Ростове-на-Дону канал «Пятница» снял программу о еде
В Ростове-на-Дону с 14 августа отключат холодную воду
Ростовчанин предложил способ ликвидировать заторы на пересечении Зорге и Стачки
В Ростове-на-Дону перевернулся МАЗ с колесами от поезда
В Ростовской области пенсионерка, забрав чужие деньги из банкомата, оказалась под следствием
В Неклиновском районе горело здание конной школы
До конца года в Ростовской области будут капитально отремонтированы свыше тысячи многоквартирных домов