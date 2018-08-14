FlyDubai выплатит компенсации детям погибших во время авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:32 2018-08-14T11:16:51+03:00

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Суд Дубая вынес решение по делу о компенсации родственникам жертв катастрофы, которая произошла в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Правосудие заняло сторону пострадавших. В частности, суд обязал авиакомпанию FlyDubai выплатить 217 тысяч долларов брату и сестре, чьи родители погибли в авиакатастрофе в небе над Ростовом. На данный момент это первое решение по компенсации родственникам трагедии.

- После подачи апелляции мы, безусловно, будем настаивать на более высокой финансовой компенсации. Мы ожидаем текст постановления, чтобы понять причины такого решения», – приводит слова адвоката Мухаммеда аль-Хашими издание Khaleej Times. - Брат и сестра понесли огромные моральные потери, которые не могут компенсировать никакие деньги.

По словам защитника, у него есть еще пять подобных исков, в которых семьи жертв крушения требуют компенсации. Эти дела были представлены в департамент по правовым вопросам в Дубае в попытке достичь мирного урегулирования с авиакомпанией. В случае неудачи, они также будут переданы в суд.

Напомним, требования были поданы и в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону (по месту происшествия). Рассмотрение 36 гражданских исков к компании, которая владела лайнером рокового рейса FZ981, приостановлено в связи с попыткой решить вопрос о размере компенсаций во внесудебном порядке (по 12 требованиям уже пришли к соглашению). К делу в качестве третьих лиц привлечены специалисты МАКа и Росавиации.

Самолет Boeing 737-800 компании FlyDubai разбился в ночь на 19 марта 2016 года, когда заходил на посадку в аэропорту донской столицы. Погибли все, кто там находились: 55 пассажиров и семь членов экипажа. Родственники жертв авиакатастрофы получили материальную помощь: по 1 млн на каждого выделил донской регион, плюс по 200 тысяч - муниципальные образования, где проживали погибшие. Позже стало известно, что перевозчик - компания FlyDubai - направил 105 млн рублей в адрес 52 семей родственников, однако часть из них отказалась от этих компенсаций, сочтя их слишком маленькими.

Что касается причин трагедии, то расследование пока официально не закончено. Эксперты МАК (международный авиационный комитет), внимательно изучив обстоятельства крушения авиалайнера Boeing-737-800, пришли к предварительному выводу, что причиной катастрофы стала потеря ориентации в пространстве. Скорее всего, в стрессовой ситуации (была непогода) пилот во время захода на второй круг перепутал небо и землю, в результате самолет пошел вниз на скорости 600 километров в час.

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