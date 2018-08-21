Дефицит гормонов и мутация клеток - приводят к депрессии и хронической усталости
Психологи и терапевты утверждают, что август – не время для депрессии. Солнечного света еще достаточно. Когда он попадает на сетчатку глаза и передает импульс в мозг, эндокринная система как по команде вырабатывает серотонин, который вызывает ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. Этот же гормон помогает справиться с нервным напряжением.
Если чувствуете, что настроение на работе стремительно ухудшается, постарайтесь в перерыв выйти на улицу и посмотреть на солнце. Это запустит механизм выработки серотонина и жизнь снова заиграет свежими красками.
Еще одна причина нервных срывов – плохой сон, как результат – ощущение усталости и несобранности: голова не работает, сил и настроения нет. Врачи утверждают, что причина – в дефиците другого «солнечного» гормона – мелатонина. Он регулирует суточные ритмы человека. Когда мелатонина в избытке, мы засыпает с легкостью, и с такой же легкостью просыпаемся. Если меланина не хватает, бессонница гарантирована.
Как увеличить меланин и серотонин?
Оказывается, выработка гормона мелатонина зависит от количества серотонина. А производство серотонина состоит из двух этапов: 5-10% серотонина производит шишковидная железа из незаменимой аминокислоты триптофана. И для этого ей нужен солнечный свет.
Еще 90-95% синтезируется в желудочно-кишечном тракте и в тромбоцитах. И тут прослеживается связь между выбросом инсулина и выработкой серотонина.
Съели сладкое – выделяется инсулин, который переводит глюкозу в клетки и запускает механизм по производству серотонина.
Вот почему многие интуитивно лечат депрессию шоколадом, бананами и прочими сладостями.
За что, кроме настроения, отвечает серотонин?
Он отвечает за:
• Чувство насыщения: при дефиците серотонина организм требует больше инсулина, больше сладостей
• Терморегуляцию
• Регулирует память
• Контролирует давление
• Участвует в пищевых реакциях организма
• Помогает передать информацию из одной области мозга в другую
• Влияет на клетки мозга, отвечающие за аппетит, память, сон, сексуальную функцию, работу мышц, температуру тела
• Стимулирует гладкую мускулатуру сосудов и кишечника
• Нормализует свертываемость крови
• Сужает сосуды
• Играет роль в выработке грудного молока
В организме взрослого человека присутствует около 10 мг серотонина.
Дефицит серотонина:
• Может вызывать запоры и кишечную непроходимость
• Угнетает микрофлору толстого кишечника
• Организм становится более чувствительным к боли
А вот избыток серотонина в кишечнике препятствует формированию костей
Как повлиять на количество серотонина?
Кишечный серотонин состоит из аминокислоты триптофан, а аминокислоты – поступают в наш организм с едой.
Исследователи проводили опыты на мышах и выяснили, что чем больше триптофана поступает с едой в организм, тем больше вырабатывается серотонина. Но при этом снижается плотность костей.
При снижении количества серотонина костная масса увеличивается.
В каких продуктах искать триптофан? В белковых продуктах: молочных (творог, сыр, йогурты), в рыбе, мясе, соевых бобах, а также в сушеных финиках и некоторых видах орехов и семян (арахис, кедровые орехи, кунжут).
Синдром хронической усталости – в мутации клеток
Ученые университета Гриффита, штаб-квартира которого находится в городе Брисбен, в Австралии и их американские коллеги из штата Квинсленд обнаружили, что причина хронической усталости – в нарушении рецепторов, которые находятся на поверхности иммунных клеток. Мутированные рецепторы препятствуют доставке в клетки организма кальция..
Как предотвратить мутацию иммунных клеток и победить тотальную хроническую усталость населения еще не придумали, но в университете уже работают над этой проблемой.
А пока поддерживать себя в тонусе можно народными средствами: есть виноград, пить отвар аптечной ромашки с молоком и пить овсяный кисель.