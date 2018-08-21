Дефицит гормонов и мутация клеток - приводят к депрессии и хронической усталости

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-21T15:13:25+03:00

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Психологи и терапевты утверждают, что август – не время для депрессии. Солнечного света еще достаточно. Когда он попадает на сетчатку глаза и передает импульс в мозг, эндокринная система как по команде вырабатывает серотонин, который вызывает ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. Этот же гормон помогает справиться с нервным напряжением.

Если чувствуете, что настроение на работе стремительно ухудшается, постарайтесь в перерыв выйти на улицу и посмотреть на солнце. Это запустит механизм выработки серотонина и жизнь снова заиграет свежими красками.

Еще одна причина нервных срывов – плохой сон, как результат – ощущение усталости и несобранности: голова не работает, сил и настроения нет. Врачи утверждают, что причина – в дефиците другого «солнечного» гормона – мелатонина. Он регулирует суточные ритмы человека. Когда мелатонина в избытке, мы засыпает с легкостью, и с такой же легкостью просыпаемся. Если меланина не хватает, бессонница гарантирована.

Как увеличить меланин и серотонин?

Оказывается, выработка гормона мелатонина зависит от количества серотонина. А производство серотонина состоит из двух этапов: 5-10% серотонина производит шишковидная железа из незаменимой аминокислоты триптофана. И для этого ей нужен солнечный свет.

Еще 90-95% синтезируется в желудочно-кишечном тракте и в тромбоцитах. И тут прослеживается связь между выбросом инсулина и выработкой серотонина.

Съели сладкое – выделяется инсулин, который переводит глюкозу в клетки и запускает механизм по производству серотонина.

Вот почему многие интуитивно лечат депрессию шоколадом, бананами и прочими сладостями.

За что, кроме настроения, отвечает серотонин?

Он отвечает за:

• Чувство насыщения: при дефиците серотонина организм требует больше инсулина, больше сладостей

• Терморегуляцию

• Регулирует память

• Контролирует давление

• Участвует в пищевых реакциях организма

• Помогает передать информацию из одной области мозга в другую

• Влияет на клетки мозга, отвечающие за аппетит, память, сон, сексуальную функцию, работу мышц, температуру тела

• Стимулирует гладкую мускулатуру сосудов и кишечника

• Нормализует свертываемость крови

• Сужает сосуды

• Играет роль в выработке грудного молока

В организме взрослого человека присутствует около 10 мг серотонина.

Дефицит серотонина:

• Может вызывать запоры и кишечную непроходимость

• Угнетает микрофлору толстого кишечника

• Организм становится более чувствительным к боли

А вот избыток серотонина в кишечнике препятствует формированию костей

Как повлиять на количество серотонина?

Кишечный серотонин состоит из аминокислоты триптофан, а аминокислоты – поступают в наш организм с едой.

Исследователи проводили опыты на мышах и выяснили, что чем больше триптофана поступает с едой в организм, тем больше вырабатывается серотонина. Но при этом снижается плотность костей.

При снижении количества серотонина костная масса увеличивается.

В каких продуктах искать триптофан? В белковых продуктах: молочных (творог, сыр, йогурты), в рыбе, мясе, соевых бобах, а также в сушеных финиках и некоторых видах орехов и семян (арахис, кедровые орехи, кунжут).

Синдром хронической усталости – в мутации клеток

Ученые университета Гриффита, штаб-квартира которого находится в городе Брисбен, в Австралии и их американские коллеги из штата Квинсленд обнаружили, что причина хронической усталости – в нарушении рецепторов, которые находятся на поверхности иммунных клеток. Мутированные рецепторы препятствуют доставке в клетки организма кальция..

Как предотвратить мутацию иммунных клеток и победить тотальную хроническую усталость населения еще не придумали, но в университете уже работают над этой проблемой.

А пока поддерживать себя в тонусе можно народными средствами: есть виноград, пить отвар аптечной ромашки с молоком и пить овсяный кисель.