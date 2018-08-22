Крушение «Боинга» в Ростове-на-Дону: Пилота подвели иллюзии — и он воткнул самолет с пассажирами в землю

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-22T16:53:13+03:00

Возможно, станет наконец известно, из-за чего на самом деле произошла трагедия, унесшая жизни 62 человек. Фото: МЧС/соцсети.

МАК опытным путем проверит, что именно увидел Аристос Сократус на индикаторе на лобовом стекле, после чего и принял роковое решение

Изменить размер текста: A A

Межгосударственный авиационный комитет, объявив о скором завершении расследования крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону, которое произошло весной позапрошлого года и стало причиной гибели 62 человек, вновь приоткрыл тайну того, из-за чего, собственно, все произошло.

- Для завершения необходимо закончить исследования, связанные с индикатором отображения информации на лобовом стекле, который был установлен в дополнение к стандартному приборному оборудованию кабины пилотов на рабочем месте командира воздушного судна, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе МАКа. - Он служит для визуализации пилоту основных параметров полета самолета — крена, тангажа и т. д.

И, что важно, анализ записи одного из «черных ящиков» разбившегося «Боинга» показал, что этот самый индикатор во время того полета находился во включенном состоянии.

О чем идет речь? Да, по сути, о восстановлении последних мгновений на борту воздушного судна — вплоть до его падения — причем, глазами самого командира, Аристоса Сократуса, который, как ранее сообщали источники (и это, фактически, подтверждено выводами экспертов), сам направил самолет вниз, перепутав, образно говоря, небо из землю.

- Разработчиком устройства были выполнены расчеты для восстановления индикации по записи бортового параметрического самописца, - пояснили наш собеседник в МАКе. - Правда, из-за большой сложности работы первый этап был закончен в феврале 2018 года. Информация представлена в ограниченном объеме — в виде отдельных «фотографий» в заданные моменты времени.

Но воссоздание изображения в формате «потокового видео», тем не менее, возможно — и это принципиальный момент, хотя и на все потребуется еще время.

- Сейчас комиссия по расследованию изучает технические возможности имеющихся тренажеров, оснащенных таким устройством, по воссозданию условий аварийного полета и индикации, а потом будет принято решение о целесообразности проведения тренажерного эксперимента для воссоздания показаний индикатора, которые могли отображаться в ходе аварийного полета, - резюмировали в Межгосударственном авиационном комитете.

Сергей К., действующий пилот, имеющий опыт полетов на таких «Боингах» и как раз с подобными индикаторами, рассказал «КП», что пилот мог запутаться, оказавшись невольно во власти иллюзий, что связано с особенностями конкретного организма и психики: это когда приборы показывают одно, а человек буквально физически ощущает другое, чуть ли не наоборот.

- Как я предполагаю, речь идет о том, что, например, тебе автоматика говорит: нужно направить самолет под таким-то углом вверх, а ты уверен, что он и так уже набирает высоту, да еще и под критическим углом, что грозит сваливанием, и ты, подчиняясь своим внутренним командам, делаешь все наоборот, - объяснил Сергей. - У меня лично такого печального опыта, тьфу-тьфу, не было, но я слышал, что другие нечто похожее переживали.

«Боинг» авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года: командир воздушного судна, которому не удалось с первой попытки посадить лайнер из-за дождя и сильного ветра, вновь решил сделать это, но в самый последний момент передумал и хотел отравить самолет обратно на взлет, однако вместо этого воткнул его практически по отвесной траектории на большой скорости с высоты несколько сот метров в землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние шесть секунд в кабине рухнувшего в Ростове "Боинга" был слышен "нечеловеческий крик"

Падение самолета «Боинг», рухнувшего в аэропорту Ростова-на-Дону, могло начаться после отключения автопилота, а в этот момент в кабине пилотов раздавался нечеловеческий крик (подробности)

ПАМЯТЬ

Оборвавшиеся судьбы: главврача облбольницы ждали в понедельник на работе, а молодая невеста мечтала о ребенке

В субботу, 19 марта, в Ростове-на-Дону случилась страшная катастрофа: при попытке посадки разбися самолет, летевший из Дубаи. Не выжил никто - ни пассажиры, ни члены экипажа. "Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким погибших. Вспомним всех поименно...(подробности)

Родственники погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону обвинили компанию FlyDubai в мошенничестве

По мнению адвоката Юрия Трунова, представляющего их интересы, сумма компенсаций занижена примерно в четыре раза (подробности)