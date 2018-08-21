2018-08-21T11:16:29+03:00
Общество

Комиссия МАК объявила о скором завершении расследования крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В ближайшее время будут опубликованы окончательные выводы экспертов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Расследование трагедии находится уже в стадии завершения.Расследование трагедии находится уже в стадии завершения.Фото: REUTERS
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал официальное сообщение о ходе расследования причин крушения Boeing 737 авиакомпании Flydubai в аэропорту Ростова-на-Дону. Напомним, трагедия случилась 19 марта 2016 года, когда лайнер во время непогоды заходил на посадку. Погибли все, кто там находились: 55 пассажиров и семь членов экипажа.

- Комиссией проведен весь необходимый комплекс работ, а именно: полевой этап расследования, выкладку сохранившихся фрагментов воздушного судна, - поясняет МАК. - Сделаны расшифровка и анализ данных наземных и бортовых средств объективного контроля; математическое моделирование полета; анализ аэронавигационного и метеорологического обеспечения полета и другие необходимые для расследования работы.

Для завершения расследования необходимо закончить исследования, связанные с индикатором отображения информации на лобовом стекле (Head-Up Display, HUD). Он был установлен в дополнение к стандартному приборному оборудованию кабины пилотов на рабочем месте командира воздушного судна (служит для визуализации основных параметров полета самолета - крен, тангаж и т.д.). Анализ записи бортового параметрического самописца показал, что индикатор находился в рабочем состоянии.

Выкладка сохранившихся деталей Boeing 737. Фото: официальный сайт МАК

Выкладка сохранившихся деталей Boeing 737. Фото: официальный сайт МАК

В настоящее время комиссия по расследованию совместно с государствами, принимающими участие в расследовании, изучает технические возможности имеющихся тренажеров, оснащенных HUD, по воссозданию условий аварийного полета и индикации.

- По результатам оценки будет принято решение о целесообразности проведения тренажерного эксперимента для воссоздания показаний HUD, которые могли отображаться в ходе аварийного полета, - говорят в МАК.

Среди пассажиров были как россияне, так и иностранные граждане. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Среди пассажиров были как россияне, так и иностранные граждане. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Напомним, по предварительным данным, причиной катастрофы стала потеря командиром экипажа ориентации в пространстве. Скорее всего, в стрессовой ситуации он во время захода на второй круг перепутал небо и землю, в результате самолет пошел вниз на скорости 600 километров в час.

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