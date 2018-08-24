2018-08-24T10:05:00+03:00
Общество

Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова призналась, от чего она кайфует

«Мисс Россия» отправилась путешествовать
Ольга КУПОРОВА
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Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова призналась, от чего она кайфует. Фото: InstagramЭкс-«ВИА Гра» Татьяна Котова призналась, от чего она кайфует. Фото: Instagram
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Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова регулярно интригует поклонников, причем, судя по ее активности в социальных сетях, негативные отклики и комментарии если раздражают красавицу, то на ее откровенность не сказывается. На этот раз она решила признаться в своей маленькой страсти. Записав новый клип, экс- «ВИА» отправилась кайфовать.

- Всегда, когда прилетаем с выступлением в Армению, посещаем любимейшее место - Озеро Севан, - рассказала певица. - И в этот раз не исключение, но могли и не поехать, погодные условия были не очень.... но мы рискнули и не ошиблись!!! Кайфовали ? Как в той самой песне: «Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем.....».

Но на этом экс-«ВИА Гра» не остановилась в своих признаниях. Она опубликовала новый снимок, судя по всему из ресторана (геолокация на этот раз - Милан), продолжив обсуждение на тему счастья с намеком, что от различных вкусностей отказываться не стоит.

- Все, что делает нас счастливыми, можно и даже нужно, - написала Татьяна.

kottovakottova
Всё всё что делает нас счастливыми, можно и даже нужно
23293 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

Тут же посыпались комментарии: «Ах какие аппетитные кусочки», «Bon appetit», «Феерично!», «Красивая», «Выходи за меня замуж».

Напомним, «Мисс Россия» Татьяне Котовой (она родом из поселка Шолоховский Белокалитвинского района), которой в 2006-м году надели главную корону страны, предрекали звездное будущее. Сразу после победы в конкурсе красавица снялась на обложках популярных журналов, в том числе Playboy и MAXIM. А продюсеры позвали ее в самое сексуальное трио того времени группу «ВИА Гра».

Вот только побыла в составе этой группы Татьяна не долго: отправилась в сольное плаванье. Судя по всему, она отлично себя там чувствует.

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