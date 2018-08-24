ФК Арсенал - ФК Ростов 24 августа 2018: где смотреть, статистика личных встреч, интересные факты
Матч 5-го тура ФК Арсенал - ФК Ростов состоится 24 августа 2018 в Туле, начало встречи - 19:30.
ФК Арсенал - ФК Ростов: где смотреть матч
Прямая трансляция матча ФК Арсенал - ФК Ростов - в 19:30 на телеканале "Матч ТВ".
В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о сегодняшнем поединке.
- после четырех туров Арсенал занимает 10-е место (1 победа, 1 ничья, 2 поражения, разница мячей 3-5). Ростов расположился на четвертой строчке в турнирной таблице (3 победы, 1 поражение, разница мячей 6-1);
ФК Арсенал - ФК Ростов: статистика личных встреч
Команды провели между собой шесть матчей в рамках Премьер-Лиги (с сезона 2002). Ростов одержал одну победу, в двух встречах зафиксирована ничья и еще два матча завершились победой Арсенала, разница мячей в очных противостояниях 9-8 в пользу Ростова:
19.10.14 Арсенал 1:0 Ростов
08.12.14 Ростов 0:1 Арсенал
06.11.16 Ростов 4:1 Арсенал
06.05.17 Арсенал 1:0 Ростов
09.09.17 Ростов 2:2 Арсенал
17.03.18 Арсенал 2:2 Ростов
ФК Арсенал - ФК Ростов: интересные факты
- Ростов остается самой не грубой командой в Премьер-лиге (всего четыре желтые карточки в первых четырех турах);
"Ростов" - самая не грубая команда Премьер-лиги: всего четыре желтые карточки в четырех матчах. Фото: Антон Строкин
- Игрок Ростова Бьорн Сигурдарсон единолично возглавляет список бомбардиров с тремя забитыми мячами после четырех туров;
- Если брать в расчет только первые таймы этого чемпионата, то Ростов уверенно лидирует, набрав в первых таймах девять очков, с разницей забитых и пропущенных мячей +3, а Арсенал, наоборот, занимает последнее место по итогам четырех туров с разницей -2;
- В истории Премьер-Лиги (с 2002 года) Ростов три раза играл 24 августа:
сезон 14/15 победа дома над Мордовией со счетом 2:1
сезон 2003 поражение дома от Черноморца 0:2
сезон 2002 поражение на выезде от Локомотива 0:3;
- В Премьер-лиге (с 2002 года) Ростов провел шесть гостевых матчей в рамках пятого тура чемпионата. "Желто-синие" одержали две победы, один раз сыграли вничью, три раза проиграли, забив в этих встречах три мяча и пропустив пять.
ФК Ростов: статистика, удары, голы, желтые карточки
Статистика после четырех туров Премьер-лиги сезона 2018/2019:
Ростов:
- Удары - 26 (в створ 12), голы - 6
- Угловые - 10
- Фолы - 47
- Желтые карточки - 4
- Красные карточки - 0
Соперники Ростова:
- Удары - 23 (в створ 9), голы - 1
- Угловые - 13
- Фолы - 37
- Желтые карточки - 4
- Красные карточки - 1
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