ФК Арсенал - ФК Ростов 24 августа 2018: где смотреть, статистика личных встреч, интересные факты

СЕГОДНЯ 10:37 2018-08-24T10:49:48+03:00

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Матч 5-го тура ФК Арсенал - ФК Ростов состоится 24 августа 2018 в Туле, начало встречи - 19:30.

ФК Арсенал - ФК Ростов: где смотреть матч

Прямая трансляция матча ФК Арсенал - ФК Ростов - в 19:30 на телеканале "Матч ТВ".

В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о сегодняшнем поединке.

- после четырех туров Арсенал занимает 10-е место (1 победа, 1 ничья, 2 поражения, разница мячей 3-5). Ростов расположился на четвертой строчке в турнирной таблице (3 победы, 1 поражение, разница мячей 6-1);

ФК Арсенал - ФК Ростов: статистика личных встреч

Команды провели между собой шесть матчей в рамках Премьер-Лиги (с сезона 2002). Ростов одержал одну победу, в двух встречах зафиксирована ничья и еще два матча завершились победой Арсенала, разница мячей в очных противостояниях 9-8 в пользу Ростова:

19.10.14 Арсенал 1:0 Ростов

08.12.14 Ростов 0:1 Арсенал

06.11.16 Ростов 4:1 Арсенал

06.05.17 Арсенал 1:0 Ростов

09.09.17 Ростов 2:2 Арсенал

17.03.18 Арсенал 2:2 Ростов

ФК Арсенал - ФК Ростов: интересные факты

- Ростов остается самой не грубой командой в Премьер-лиге (всего четыре желтые карточки в первых четырех турах);

"Ростов" - самая не грубая команда Премьер-лиги: всего четыре желтые карточки в четырех матчах. Фото: Антон Строкин

- Игрок Ростова Бьорн Сигурдарсон единолично возглавляет список бомбардиров с тремя забитыми мячами после четырех туров;

- Если брать в расчет только первые таймы этого чемпионата, то Ростов уверенно лидирует, набрав в первых таймах девять очков, с разницей забитых и пропущенных мячей +3, а Арсенал, наоборот, занимает последнее место по итогам четырех туров с разницей -2;

- В истории Премьер-Лиги (с 2002 года) Ростов три раза играл 24 августа:

сезон 14/15 победа дома над Мордовией со счетом 2:1

сезон 2003 поражение дома от Черноморца 0:2

сезон 2002 поражение на выезде от Локомотива 0:3;

- В Премьер-лиге (с 2002 года) Ростов провел шесть гостевых матчей в рамках пятого тура чемпионата. "Желто-синие" одержали две победы, один раз сыграли вничью, три раза проиграли, забив в этих встречах три мяча и пропустив пять.

ФК Ростов: статистика, удары, голы, желтые карточки

Статистика после четырех туров Премьер-лиги сезона 2018/2019:

Ростов:

- Удары - 26 (в створ 12), голы - 6

- Угловые - 10

- Фолы - 47

- Желтые карточки - 4

- Красные карточки - 0

Соперники Ростова:

- Удары - 23 (в створ 9), голы - 1

- Угловые - 13

- Фолы - 37

- Желтые карточки - 4

- Красные карточки - 1