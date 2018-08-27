Андрей Буров: "Выборы в Ростовской области будут организовывать 30 тысяч человек"

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-27T09:15:51+03:00

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9 сентября - Единый день голосования. В этот день жители Ростовской области выбирают депутатов Законодательного собрания региона. Как будет проходить избирательная кампания, в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» (89.8 FM) рассказал председатель донского избиркома Андрей Буров.

О ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ

- Жители Ростовской области будут выбирать 60 депутатов Заксобрания и дополнительно в 14 муниципальных образованиях будут избраны депутаты районных собраний и городских дум. Почти 30 тысяч человек будут организовывать грядущие выборы, к ним присоединятся еще около 15 тысяч наблюдателей, - рассказал в эфире радио "КП" Андрей Владимирович.

- В начале года у вас был большой экзамен — президентские выборы. Насколько та кампания отличается от нынешней?

- Тогда мы справились на «четыре с плюсом». Все отработали профессионально, кто-то даже героически. У нас люди проваливались под лед и выбирались на берег в протоколами. Мы в любом случае будем стараться, чтобы эта кампания была чистой, справедливой и абсолютно прозрачной. Ее главное отличие от президентской - в близости к избирателю. Нынешние кандидаты работают напрямую с электоратом. Они чаще общаются, видятся, ходят по домам. Здесь меньше медийности и больше встреч «лицом к лицу» с избирателями. Что касается избиркома, то у нас все ключевые вопросы, связанные с техникой, помещениями, мобильным голосованием решены. Можем провести выборы хоть завтра.

"НУЖНО ВОВЛЕКАТЬ В ПРОЦЕСС ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОТ 35 ДО 50 ЛЕТ"

- Современные выборы можно назвать высокотехнологичными. Вы видите в этом возможность подстегнуть интерес молодежи к избирательному процессу?

- Это должно подстегнуть всех. Любая электоральная группа должна понимать, что нужно приходить на выборы и голосовать. Чтобы потом не думать, что избран какой-то не такой человек. А что касается молодежи: в предыдущей кампании, во данным ВЦИОМа, 63 процента голосовавших за президента - это люди от 18 до 35 лет. Так что сегодня нам нужно больше вовлекать избирателей от 35 до 50 лет. Это те люди, чья молодость прошла в годы, когда было модно не ходить на выборы. А сейчас к этому еще наслаивается высокая трудовая активность. Отрадно, что дети этого поколения сегодня понимают, насколько важен их голос и хотят принимать участие в построении политической системы своей страны.

О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ ГРАЖДАНЕ

- С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане?

- Чаще всего хотят получить больше информации о кандидатах: кто, чем занимается, чей родственник, какие достижения и недостатки. Напомню, что все сведения о каждом кандидате опубликованы на сайте избиркома Ростовской области - www.rostov.izbirkom.ru Всех неравнодушных избирателей приглашаю его посетить.