"Я черная, но русская": яркая фотосессия жены футболиста "Зенита" Ивана Новосельцева

СЕГОДНЯ 13:14 2018-08-28T13:30:45+03:00

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Ростовчанка Катерина Кейру, супруга футболиста "Зенита" Ивана Новосельцева, выложила в Instagram снимки яркой фотосесии. Ее автором является брат Катерины - известный актер Ола Кейру. Пост девушка сопроводила вдохновенным текстом:

"Я черная, но русская - такую формулировку часто говорю людям в ответ на их вопросы. Окинув меня мимолетным взором,в ваших мыслях может возникнуть образ сафари и его бежевые оттенки цветов,но если ты остановишь взгляд и внимательно посмотришь мне в глаза,ты увидишь в душе стройную березку,которая покажет тебе мою истинную родину", - написала Катерина.

novoseltseva_katerina Я чёрная,но русская - такую формулировку часто говорю людям в ответ на их вопросы. Окинув меня мимолетным взором,в ваших мыслях может возникнуть образ сафари и его бежевые оттенки цветов,но если ты остановишь взгляд и внимательно посмотришь мне в глаза,ты увидишь в душе стройную березку,которая покажет тебе мою истинную родину . . . Лучший фотограф: @olacarew @carew_photo Best photography: @olacarew @carew_photo Сумочка: @johncarew_official . #КатеринаНовосельцева #KaterinaNovoseltseva #model #модель #спорт #sport #fashion #мода

Иван и Катерина поженились осенью 2015 года, когда он выступал за ФК "Ростов". Предложение возлюбленной футболист сделал в апреле того же года на стадионе "Олимп-2" после матча с "Торпедо". Эту трогательную сцену наверняка помнят все болельщики. Под аккомпанемент нескончаемного ливня Иван, как и положено джентльмену, встал на одно колено и подарил Кате кольцо и шикарный букет роз. "Горько! Горько!" - взорвался скандированием стадион. Счастливая пара целовалась под взглядами зрителей, не обращая внимания на непогоду. Важный момент в жизни Вани и Кати запечатлели десятки фото и видео камер.

Прекрасно проявив себя в составе "Ростова", Иван Новосельцев получил предложение от питерского "Зенита" и заключил с ним долгосрочный контракт. Сейчас защитник выступает за махачкалинский "Анжи" на правах аренды, которая рассчитана до января 2019 года.