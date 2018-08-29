Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов»
Более 3 лет в сфере реабилитации от алко- и наркозависимости
Работает - под эгидой НФ «Здоровая Страна»
Количество филиалов Ростове-на-Дону: 1
Команда: сертифицированные специалисты со стажем от 10 лет
Главное отличие: комплексный подход, основанный на био-психо-социо-духовной модели работы с химической зависимостью и содержит элементы программ: «Дейтоп», «12 шагов», «Терапевтическое сообщество».
Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов» оказывает услуги по реабилитации и социальной адаптации при алкогольной и наркотической зависимости.
Работают по запатентованной комплексной программе ТС «Вершина», разработанной специалистами некоммерческого фонда «Здоровая Страна». В Ростовской области реализуется с 2015 года.
Комплексная программа включает индивидуальную и групповую работу, самоанализ, трудотерапию, работу с психологами и психотерапевтами, системную семейную терапию, совместный досуг, занятия спортом.
Комплекс услуг соответствует государственным критериям оценки качества услуг социальной реабилитации в связи с этим ЦСР «Вершина-Ростов» прошёл квалификационный отбор на право сотрудничества с органами государственной власти и управления Ростовской области.
За три года услугами центра воспользовались более 200 человек: многие из них вернулись в семьи, устроились на работу.
Эффективность программы «Вершина» подтверждена в 27 клиниках России, используется за рубежом.
Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Штахановского, 10/5
8(928)957-99-19
Телефон горячей линии:
8 800 333 27 06
www.narkologiya-rostov-na-donu.ru
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