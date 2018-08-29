СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-29T15:40:42+03:00

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Более 3 лет в сфере реабилитации от алко- и наркозависимости

Работает - под эгидой НФ «Здоровая Страна»

Количество филиалов Ростове-на-Дону: 1

Команда: сертифицированные специалисты со стажем от 10 лет

Главное отличие: комплексный подход, основанный на био-психо-социо-духовной модели работы с химической зависимостью и содержит элементы программ: «Дейтоп», «12 шагов», «Терапевтическое сообщество».

Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов» оказывает услуги по реабилитации и социальной адаптации при алкогольной и наркотической зависимости.

Работают по запатентованной комплексной программе ТС «Вершина», разработанной специалистами некоммерческого фонда «Здоровая Страна». В Ростовской области реализуется с 2015 года.

Комплексная программа включает индивидуальную и групповую работу, самоанализ, трудотерапию, работу с психологами и психотерапевтами, системную семейную терапию, совместный досуг, занятия спортом.

Комплекс услуг соответствует государственным критериям оценки качества услуг социальной реабилитации в связи с этим ЦСР «Вершина-Ростов» прошёл квалификационный отбор на право сотрудничества с органами государственной власти и управления Ростовской области.

За три года услугами центра воспользовались более 200 человек: многие из них вернулись в семьи, устроились на работу.

Эффективность программы «Вершина» подтверждена в 27 клиниках России, используется за рубежом.

Центр социальной реабилитации «Вершина-Ростов»

г. Ростов-на-Дону,

ул. Штахановского, 10/5

8(928)957-99-19

Телефон горячей линии:

8 800 333 27 06

www.rostov-vershina.ru

www.narkologiya-rostov-na-donu.ru

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