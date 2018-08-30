2018-08-30T18:05:46+03:00
Общество

Автор песни «Бессмертный полк»: «Я оцепенел, когда Кобзон сам позвонил и стал напевать»

Ростовский музыкант Игорь Дзреев рассказал, как подружился с мэтром
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На концертах Иосиф Кобзон стал исполнять "Бессмертный полк" после "Журавлей". Фото: личный архив Игоря Дзреева.На концертах Иосиф Кобзон стал исполнять "Бессмертный полк" после "Журавлей". Фото: личный архив Игоря Дзреева.
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Песня «Бессмертный полк» родилась несколько лет назад, когда народное движение только набирало силу. Первое время ее исполнял сам автор - Игорь Дзреев. Потом она стала сопровождать шествие Полка в Ростове-на-Дону на День Победы. Как предполагает музыкант, видимо, кто-то из друзей передал запись Иосифу Кобзону, потому что тот позвонил ему первым.

- Как сейчас помню, ехал в машине, звонок, судя по всему, помощник мне говорит, мол, с вами хотят пообщаться, - вспоминает Игорь Дзреев. - Иосиф Давыдович поздоровался и начал напевать «Бессмертный полк», она у него играла. Я еду и слушаю в оцепенении. Потом он еще раз поздоровался, спросил чьи слова и музыка, поблагодарил за песню, продиктовал свой номер телефона, сказал, чтобы я набрал, когда приеду в Москву.

В московском офисе Иосифа Кобзона была очень теплая атмосфера, мэтр пригласил ростовчанина за стол, стали пить чай, обсуждая культуру, эстраду и патриотизм. Кто-то приходил, уходил, звонил и просил о помощи. Никому артист не отказывал, не сказал, что занят.

- Иосиф Давыдович чуть-чуть младше моего отца, до сих пор не могу понять причину такого дружеского отношения ко мне, но так сложилось, что мы действительно начали тепло общаться, наши беседы были для меня наградой, оно навсегда осталось в моем сердце, - продолжает Игорь Дзреев. - (грустно улыбаясь) Помню, подарил ему диски со всеми своими песнями, потом его водитель мне сказал, что Иосиф Давыдович целый день слушал их в машине. Позже, уже в личной беседе, мэтр похвалил: «Душевно», но высказал сожаление, что сегодня это не востребовано эстрадой.

Иосиф Кобзон планировал записать еще две песни ростовчанина. Фото: личный архив Игоря Дзреева.

Иосиф Кобзон планировал записать еще две песни ростовчанина. Фото: личный архив Игоря Дзреева.

Они встречались не только в Москве, но и в донской столице. Приезжая на малую родину - на Донбасс - Иосиф Давыдович всегда улетал из Ростова-на-Дону.

Ростовчанин сохранил приглашение на выставку народных промыслов, которое подписал Иосиф Давыдович. Фото: архив Игоря Дзреева

Ростовчанин сохранил приглашение на выставку народных промыслов, которое подписал Иосиф Давыдович. Фото: архив Игоря Дзреева

- Последний раз я позвонил ему в начале лета, он уже болел, мы планировали записать еще две мои песни в его исполнении - «Офицерский вальс» и «Моя Родина», - вспоминает ростовчанин. - Очень жаль.. Все это общения, его слова оставили теплый след в моем сердце. Уважением к этому человеку не имеет границ. Ушел великий человек, мэтр, а вместе с ним ушла и целая эпоха...

Песня "Бессмертный полк"

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