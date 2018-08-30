Банк объявил ростовчанку мертвой, закрыв все счета

СЕГОДНЯ 18:28 2018-08-30T18:29:33+03:00

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Две недели 60-летняя жительница Ростова-на-Дону пытается добиться разблокировки банковской карты, из-за чего не может получить свою пенсию. Проблема в том, что финансовое учреждение объявило Светлану Михайловну мертвой.

- Были на отдыхе, когда поступил звонок от Пенсионного фонда. Как оказалось, банковская карта мамы заблокирована, а потому ей не могут перевести пенсию, - рассказала предысторию дочь пострадавшей женщины. - Обратились в банк, где сообщили, что она умерла (!), - это инвалиду второй группы по сердечному заболеванию! Вы даже не можете представить, насколько мы шокированы такой новостью. Как поняли, скончалась женщина с такими же данными - именем и фамилией.

Светлана Михайловна показала паспорт и пояснила, что жива-здорова, чего и всем желает, написала официальное заявление о разблокировке дебетовой карты. Сотрудница пообещала, что все будет исправлено. Но прошло пару дней, а карта все также заблокирована. Пенсионерка не выдержала и снова обратилась в офис банка. И во второй раз услышала весьма неприятную новость о том, что она является умершим человеком! Опять пенсионерка достала паспорт, доказывая свое существование и право на получение денег. Два часа сотрудники куда-то звонили, говорили, просили убрать данные, ввести новые, в итоге пообещав, что ситуация «разрулится» и в течение двух дней карта будет разблокирована.

- Уже подходит дата получения следующей пенсии, - с грустью смеется пострадавшая пенсионерка. - Обратилась на горячую линию банка, объяснила, что дважды воскресла, хочется получить свои деньги, да и кредит заплатить не могу, уже пошла просрочка. И никаких официальных извинений!

В банке, куда «Комсомолка» обратилась за официальным комментарием, пояснили, что произошла путаница. Дебетовая карта ростовчанки уже разблокирована, но требуется подождать некоторое время, после чего долгожданная пенсия снова начнет поступать на счет.

- Банк в курсе проблемной ситуации клиента, - сообщила пресс-служба финансовой организации. - Все вопросы, связанные с блокировкой счетов, были решены после официального обращения клиента. Никаких ограничений по совершению банковских операций в настоящее время нет. Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию

P. S.: Сама пенсионерка, кстати, говорит, что карта все также заблокирована.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Коллекторы терроризировали дьякона, требуя отдать несуществующий долг

Жизнь 34-летнего помощника настоятеля храма Ростова-на-Дону превратилась в кошмар два года назад. Ему позвонили и потребовали вернуть долг. Зная, что никаких кредитов за ним нет, мужчина просил перестать его беспокоить. Насторожился, когда решил продать свою «Волгу». Оказалось, что она под арестом!

- Сначала подумал: может, я впрямь виноват? Где-то нарушил, потом забыл оплатить, - рассказал сам пострадавший. - Штраф был семь тысяч. Я все перечислил. Мне бы сложить два события: звонок и решение суда, но я этого не сделал. А коллекторы все названивали и мне, и маме.

Мужчина зашел в банк, где у него счет. И там - бац: «счет заблокирован, накопления арестованы приставами». С ними, сказали, и разбирайтесь. Но сначала зайдите в налоговую инспекцию - может, еще что-нибудь интересное про себя узнаете. И узнал - он должник. Точнее, не он, а его тезка из Пензы с такой же датой рождения!