2018-08-31T10:48:19+03:00
Общество

Девушка-сарказм: Виктория Лопырева никак не комментирует возможный разрыв с Николаем Басковым

Поклонники все-таки надеются дождаться официальных сообщений
Ольга КУПОРОВА
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Этим летом Виктория отметила свое 35-летие. Фото: lopyrevavika/InstagramЭтим летом Виктория отметила свое 35-летие. Фото: lopyrevavika/Instagram
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Фолловеры заинтригованы. Больше месяца посол ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева постила фотографии с различных курортов, радуя разнообразными купальниками и откровенными нарядами. Виктория побывала в Сардинии, потом отправилась в Бразилию, наведалась на остров Миконос, который она давно включила в список самых прекрасных мест для отдыха. Рядом с ней были подруги и друзья, но не Николай Басков, который вообще-то является ее официальным возлюбленным.

- Что происходит? - интересовались поклонники, но пара молчит.

lopyrevavikalopyrevavika
Виктория Лопырева
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Мало того, интригу привнесла «Мисс России-2003».

- Не все девушки сделаны из сахара, - загадочно написала красавица перед тем, как отправиться домой в Москву. - Некоторые девушки сделаны из сарказма, борьбы и доброты.

В комментариях тут же посыпались признания в любви, но ни строчки от Николая. Последний раз он посвятил пост своей невесте, написав поздравление с днем рождения, причем слова были какие-то печальные.

- Ты неповторимая, красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаешься человеком с чистой душой и добрым сердцем, - признался Николай Басков. - Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слезы. А те эмоции, которые я пережил с тобой, они навсегда останутся в моем сердце!!!

А через пару недель золотой голос России вообще выложил видео, где другая блондинка (ведущая "Дома-2" и экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова) кормила его его с ложечки, а потом он ее поцеловал!

Поклонники подозревают, что Виктория и Николай специально взяла тайм-аут, чтобы разобраться в отношениях. Что ж, судя по социальным сетям, Виктория Лопырева уже вернулась в Москву. Ждем-с новостей в надежде на то, что все будет хорошо!

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НУ И И НУ!

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- Я считаю, что для любой женщины быть музой для своего любимого – это самая главная миссия, самая главная задача в жизни, - считает «Мисс Россия». - Поэтому, мне кажется, что играть меня в этом клипе мечтала бы любая девушка. Потому что даже играть не приходится. Когда ты являешься музой для человека – это большое счастье! (Подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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