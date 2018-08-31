Карпин против Бердыева: кто кого?
31 августа в 19:30 на "Ростов-Арене" ФК "Ростов" сыграет с казанским "Рубином". В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о сегодняшнем поединке.
Карпин против Бердыева: статистика
Тренер И В Н П Мячи
Карпин 9 1 5 3 5-8
Бердыев 9 4 5 1 8-5
(И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения)
Бердыев в "Ростове" и "Рубине"
Под руководством Курбана Бердыева "Ростов" провел 75 матчей и одержал 39 победФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Команда И В Н П Мячи
Ростов 75 39 18 18 94-53
Рубин 368 158 111 99 490-342
Ростов - Рубин: статистика личных встреч
Команда И В Н П Мячи
Ростов 28 7 9 12 26-37
Рубин 28 12 9 7 37-28
Ростов - Рубин: результаты матчей
10.08.2015 Рубин-Ростов - 0:3
04.12.2015 Ростов-Рубин - 1:0
18.11.2016 Рубин-Ростов - 0:0
14.052017 Ростов-Рубин - 4:2
15.10.2017 - Ростов-Рубин - 0:1
15 октября 2017 года. "Ростов" - "Рубин" - 0:1Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
21.04.2018 - Рубин - Ростов - 1:1
Ростов - Рубин: факты
- "Ростов" один раз в истории играл в Премьер-Лиге (с сезона 2002г.) 31 августа. Это был гостевой матч 6-го тура чемпионата против московского ЦСКА. Ростовчане крупно уступили армейцам со счетом 6:0;
- В рамках 6-го тура Премьер-Лиги (с сезона 2002г.) Ростов сыграл пять домашних матчей. Одержал в них четыре победы и один раз проиграл с общей разницей мячей 9-4;
- "Ростов" и "Рубин" еще не забивали и не пропускали с 16-ю по 30 минуту-ю в этом сезоне;
- "Ростов" еще ни разу не играл вничью на «Ростов-Арене». В то время как "Рубин" последние четыре встречи на выезде завершил вничью (в том числе и оба матча в этом сезоне);
Форвард "Ростова" Бьорн Сигурдарсон - один из лучший снайперов Премьер-лигиФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
- Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон с тремя забитыми мячами делит первое место в споре бомбардиров еще с несколькими игроками.
P.S. Статистика взята с учетом только матчей в Премьер-лиге.
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