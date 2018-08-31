2018-08-31T11:53:49+03:00
Спорт

Карпин против Бердыева: кто кого?

Ростов - Рубин 31 августа 2018: статистика, результаты, факты о матче
Максим КАДАЕВ
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Сегодня на "Ростов-Арене" состоится тренерская дуэль Валерия Карпина (слева) и Курбана БердыеваСегодня на "Ростов-Арене" состоится тренерская дуэль Валерия Карпина (слева) и Курбана Бердыева
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31 августа в 19:30 на "Ростов-Арене" ФК "Ростов" сыграет с казанским "Рубином". В преддверии этой игры rostov.kp.ru совместно с футбольным аналитиком Константином Насибуллиным подготовили для болельщиков статистику личных встреч и собрали интересные факты о сегодняшнем поединке.

Карпин против Бердыева: статистика

Тренер И В Н П Мячи

Карпин 9 1 5 3 5-8

Бердыев 9 4 5 1 8-5

(И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения)

Бердыев в "Ростове" и "Рубине"

Под руководством Курбана Бердыева "Ростов" провел 75 матчей и одержал 39 побед Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Под руководством Курбана Бердыева "Ростов" провел 75 матчей и одержал 39 победФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Команда И В Н П Мячи

Ростов 75 39 18 18 94-53

Рубин 368 158 111 99 490-342

Ростов - Рубин: статистика личных встреч

Команда И В Н П Мячи

Ростов 28 7 9 12 26-37

Рубин 28 12 9 7 37-28

Ростов - Рубин: результаты матчей

10.08.2015 Рубин-Ростов - 0:3

04.12.2015 Ростов-Рубин - 1:0

18.11.2016 Рубин-Ростов - 0:0

14.052017 Ростов-Рубин - 4:2

15.10.2017 - Ростов-Рубин - 0:1

15 октября 2017 года. "Ростов" - "Рубин" - 0:1 Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

15 октября 2017 года. "Ростов" - "Рубин" - 0:1Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

21.04.2018 - Рубин - Ростов - 1:1

Ростов - Рубин: факты

- "Ростов" один раз в истории играл в Премьер-Лиге (с сезона 2002г.) 31 августа. Это был гостевой матч 6-го тура чемпионата против московского ЦСКА. Ростовчане крупно уступили армейцам со счетом 6:0;

- В рамках 6-го тура Премьер-Лиги (с сезона 2002г.) Ростов сыграл пять домашних матчей. Одержал в них четыре победы и один раз проиграл с общей разницей мячей 9-4;

- "Ростов" и "Рубин" еще не забивали и не пропускали с 16-ю по 30 минуту-ю в этом сезоне;

- "Ростов" еще ни разу не играл вничью на «Ростов-Арене». В то время как "Рубин" последние четыре встречи на выезде завершил вничью (в том числе и оба матча в этом сезоне);

Форвард "Ростова" Бьорн Сигурдарсон - один из лучший снайперов Премьер-лиги Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Форвард "Ростова" Бьорн Сигурдарсон - один из лучший снайперов Премьер-лигиФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

- Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон с тремя забитыми мячами делит первое место в споре бомбардиров еще с несколькими игроками.

P.S. Статистика взята с учетом только матчей в Премьер-лиге.

Тренировка футболистов "Рубина" перед игрой с Ростовом".В новом сюжете: три отраженных пенальти Иваном Конноваловым, мощные удары Азмуна, техника Игоря Коновалова, детали подготовки команды к матчу с Ростовом , интервью Чико Флореса и Курбана Бердыева, ну и Могилевец просто космос.

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