Южный федеральный университет открывает юные таланты

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-03T08:53:14+03:00

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Провести летние каникулы не только весело, но и с пользой мечтают многие ребята. Устроиться на временную работу далеко не единственный вариант. Талантливые школьники могут найти себе достойное применение в специальном научном лагере, который организовал в Ростове-на-Дону Южный федеральный университет.

Впервые профильная смена лагеря на базе университета была организована в прошлом году для одаренных школьников 8-10 классов. Уникальная образовательная площадка стала настоящим открытием года как для ребят, так и для педагогов. Так что опыт решено было продолжить и в нынешнем году, только на этот раз привлечь не только старшеклассников, но и школьников помладше.

Летняя проектная школа естественнонаучного направления для учащихся 1-4 классов проводилась в рамках проекта Образовательного кластера ЮФО на базе Южного федерального университета при совместном участии Академии психологии и педагогики совместно с химическим факультетом , Академии биологии и биотехнологии, а также Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. Руководителем проекта выступила доцент Академии психологии и педагогики Анастасия Александровна Чернова.

Что же это за проект? Летняя школа проходила с 12 по 16 августа. За эти пять дней сотрудники университета погрузили школьников в мир естественных наук. Программа смены предусматривает ознакомление с направлением «Окружающий мир» и вовлечение ребят в проектно-исследовательскую деятельность.

Каждый день участники смены знакомились с каким-либо новым модулем: микробиология, ботаника, зоология, химия. Занятия проводились в интерактивной форме, чтобы школьники включались в процесс познания. Ребята делали препараты, собирали материал для исследования, посетили зоологический музей ЮФУ, ботанический сад, прошли тестирование и сделали свои первые шаги в науке.

В первый день смены ребята познакомились с миром микробов. Под руководством Андрея Владимировича Горовцова, старшего преподавателя кафедры биохимии и микробиологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, юные школьники изучили общие понятия о микроорганизмах и их повседневном распространении, познакомились с устройством микроскопа и бинокуляра, научились приготавливать препараты для изучения бактерий и дрожжей.

На второй день участников смены ожидало погружение в мир ботаники. Старший преподаватель кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Анна Юрьевна Матецкая подготовила для них программу под названием «Деревьев зеленые ладони». Для школьников она провела увлекательную экскурсию по центральной усадьбе Ботанического сада ЮФУ. Ребята познакомились с разными видами деревьев, изучали клеточное строение листа с использованием микроскопа и собрали материал для составления определителя листьев.

В третий день юные исследователи соприкоснулись с миром насекомых. Заведующая зоологическим музеем ЮФУ Елена Алексеевна Еременко рассказала о разных видах этих удивительных созданий, обитающих в Ростовской области. Ребята узнали, что данное направление зоологии называется энтомология, изучили методы сбора насекомых в природе и с помощью бинокуляра сравнивали их разные группы.

Четвертый день проектной смены был посвящен химии. Под руководством декана химического факультета Елены Александровны Распоповой и замдекана по работе со студентами, старшим преподавателем кафедры общей и неорганической химии ЮФУ Екатерины Сергеевны Медведевой школьники окунулись в настоящий мир чудес. С помощью химических реактивов дети получали растворы всех цветов радуги, создавали «золотой дождь» из кристаллов иодида свинца, делали вулкан из разложения бихромата аммония, добывали в колбе дым без огня, тушили свечи углекислым газом и многое другое.

Преподавателям удалось увлечь ребят настолько, что время на занятиях пролетало незаметно. Ежедневно участники смены по четыре часа тратили на знакомство с новым направлением, собирали материал, делали опыты, ставили эксперименты, зарисовывали и записывали все, о чем узнали. А в конце дня под руководством главного редактора газеты «Южный университет» Любови Шароновой и студентов отделения журналистики Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации работали над своими проектами: делали видеорепортажи, брали интервью у преподавателей, сами давали интервью о том, что нового узнали и что было интересно, готовили стенгазету. В последний день смены ребята работали над коллективным проектом, а также защищали свои индивидуальные проекты.

Полное погружение в университетский мир науки позволило школьникам расширить свои познания по окружающему миру. Они научились решать различные задачи, заниматься исследованиями, работать в группе, презентовать проекты и многому другому.

Для ребят это отличная стартовая площадка. В дальнейшем дети, прошедшие подобные проектные смены, будут иметь определенные бонусы при поступлении в ЮФУ - двери университета открыты для талантливой молодежи. Сегодня Южный федеральный университет - это крупнейший научно-образовательный центр на Юге России, образовавшийся благодаря слиянию нескольких вузов.

Здесь открыты 82 направления бакалавриата, 55 - магистратуры, 26 - аспирантуры. Идет работа с 40 зарубежными университетами-партнерами. Студенты имеют возможность уже с первых курсов участвовать в исследовательских разработках и творчески развиваться. И не за горами то время, когда вчерашние юные слушатели проектных смен пополнят ряды абитуриентов. Большой путь начинается с маленького шага!

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