Алкоголизм: кодирование, народные методы или наркологический диспансер

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-03T10:35:35+03:00

Можно найти десятки рецептов от алкогольной зависимости, меньше - от наркотической. Но какие из них гарантированно помогут вернуть человека к нормальной жизни?

Изменить размер текста: A A

- Пять лет назад число зависимых от алкогольной и наркотической зависимости было примерно на равных, - говорит руководитель клиники «Спасение», клинический психолог Денис Губа, - но за последний год наркоманов стало гораздо больше. Так же, как и пациентов, страдающих смешанными зависимостями.

Российских семей, которые столкнулись с этой проблемой, десятки и сотни тысяч. Неслучайно почти 200 тысяч запросов в Яндексе связаны с поиском вариантов лечения от пагубной зависимости, и почти столько же ищут адреса проверенных наркологических клиник. Печальная статистика, отражающая глубину проблемы...

Чаще всего лечением алкоголизма и наркомании интересуются близкие больных в стремлении помочь. Но не всегда методы, которым они готовы верить, дают гарантию излечения.

Борьба с алкоголизмом народными методами

Родителям и членам семьи бывает сложно поверить, что в их семье появился алкоголик или наркоман. Многие годами не замечают очевидных симптомов, надеются на то, что человек сам вернется, переубеждают, поддерживают, ругают.

Но, увы, такие методы бесполезны, но по большей части безвредны: отвар из лаврового листа, жареный гриб-навозник, дым от костра. Авторы уверяют, что они вызывают стойкое отвращение к алкоголю, но опыт показывает, что с заболеванием справиться им не под силу.

Необычные методы избавления от зависимости

Отчаявшись вылечить алкоголика или наркомана, многие готовы идти на самые шокирующие методы - от имитации смерти (танатотерапия) до НЛП и различных видов медитации (реимпринтирование, метод Ошо, антиалкогольная музыка и прочие). Все они имеют место, но до настоящего времени статистики успешного излечения этими методами не велось.

По-прежнему популярным остается кодирование, к которому прибегали как к самому последнему и верному средству. Но специалисты-наркологи отмечают, что последствия кодирования могут быть непредсказуемыми и во многих случаях алкоголики не выдерживают и возвращаются к пагубной привычке. Очевидно, что избавление от алкогольной и наркотической зависимости невозможно без изменений в сознании пациента. А пока оно недееспособно, рассчитывать на эффективность не приходится.

Лечение с гарантией 97%

Наркологическая клиника «Спасение» работает в Ростове-на-Дону уже 15 лет. За это время в клинике прошли лечение и реабилитацию более 3 000 пациентов, 97% из которых вернулись к нормальной жизни.

Но как туда попасть и как уговорить больного алкоголизмом или наркоманией обратиться в клинику? На этот вопрос отвечает клинический психолог и психоаналитик ростовской клиники «Спасение» Денис Губа.

- Еще пять лет назад к нам в наркологическую клинику часто обращались сами зависимые. Во-первых, были совсем другие наркотики, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Чтобы у наркомана появился стимул прийти в клинику, нам вместе с родителями приходится создавать особую атмосферу. Это необходимо, чтобы наркоман или алкоголик увидел себя со стороны, увидел их глазами.

Мы обращаемся к прежней части натуры пациента - будь то его работа, привязанности, увлечения, спорт. Это нужно, чтобы уговорить пациента остаться у нас хотя бы на месяц. Это первый и важный шаг. И только после месяца комплексной работы с пациентом мы подводим его к самостоятельному решению продолжить лечение от зависимости.

- Вы чаще побеждаете или отступаете?

- Чаще побеждаем. Сами алко- и наркозависимые редко относятся к этому как к болезни. В таком человеке живут две личности: одна - здоровая, о которой у них еще сохранились воспоминания; вторая - неуправляемая и непредсказуемая, та, которая существует в искаженной реальности, вызванной зависимостью. За ней - алкоголик или наркоман.

Многие спрашивают, почему это происходит. Жил человек - и вдруг начинает деградировать, причинять беды и беспокойство членам семьи, перестает контролировать себя и свое поведение.

Выделяют три основные причины алкогольной и наркотической зависимости:

- генетическая предрасположенность,

- деструктивные семьи,

- издержки воспитания: недостаток внимания или гиперопека родителей.

Пациенты, которые находятся в стадии болезни, не слышат своих близких. Поэтому лечить наркоманов и алкоголиков народными средствами бессмысленно, так же, как уговаривать их и переубеждать. Их мозг отравлен действием препаратов, алкоголя, искажено восприятие и реакции. И к этому нужно относиться как к заболеванию.

- Многое в лечении алкоголизма и наркомании зависит от врача?

- Да. В первую очередь то, какой план лечения выберет врач. В последнее время в клинику стали поступать пациенты с двойным диагнозом, и важно правильно определить, какой из них первичный, какой вторичный. От этого зависит результат лечения. Многое зависит и от грамотной работы психологов, которые приводят в порядок эмоциональное и психологическое состояние пациента. При комплексном подходе, включающем целый ряд факторов, мы возвращаем человека в социум. Но и после курса лечения не оставляем своих пациентов на произвол судьбы.

По статистике, которую мы ведем последние десять лет, большая часть пациентов нашей клиники освобождаются от пагубной зависимости и возвращаются к нормальной жизни.

Это доказывает эффективность наших методик и профессионализм персонала.