2018-09-03T12:31:04+03:00
Происшествия

В Ростове-на -Дону девушка, которая пропала во время пробежки, найдена мертвой

23-летняя Мария тренировалась в старом парке «Дружба» на Северном
Ольга КУПОРОВА
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Мария найдена мертвойМария найдена мертвойФото: соцсети
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Наихудшие опасения подтвердились. 23-летняя Мария, которую искали по всему городу, найдена мертвой. Первые сообщения об этом опубликовали в социальных сетях, где в минувшие выходные и появился призыв о помощи, а добровольцы начали объединяться в группы для поиска девушки.

- Ее тело обнаружили примерно в 300 метрах от дома по улице Пацаева, - рассказали в соцсетях, где одновременно появились снимки мужчины, якобы причастного к преступлению. По предварительным данным, это бывший знакомый погибшей. Однако, как пояснили в правоохранительных органах, молодой человек разыскивается, но за совершенно другое преступление.

Напомним, согласно сообщениям в социальных сетях, вечером 30 августа Мария отправилась на вечернюю пробежку по улице Борко (была в белой майке, черных спортивных штанах и кроссовках), после чего перестала выходить на связь, хотя она взяла с собой сотовый телефон. Судя по всему, она погибла в этот же вечер.

Официальных сообщений о смерти девушки пока не поступало.

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