Вместо цветов - деньги: в школе Азова родителям предложили отказаться от традиционного атрибута 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-04T15:01:29+03:00

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В школе города Азова Ростовской области в этом году 1 сентября вместо цветов родителям предложили принести... наличность. Для этого прямо на линейке во дворе школы поставили прозрачный ящик для денег, куда каждый мог положить ровно столько, сколько был готов потратить на букет МарьИвановне. Итоговая сумма оказалась не маленькой - более 30 тысяч рублей. Правда, против такого ноу-хау не выступили ни родители, не педагоги. Все знали - деньги пойдут на благотворительность.

- В этом году к нам обратилось городское общество детей-инвалидов с просьбой помочь, - рассказала завуч азовской школы № 11 Ирина Бондаренко. - И мы поддержали их акцией, которая называлась «Деньги вместо букета». Ее смысл в том, что 1 сентября преподаватели нашей школы отказались от традиционных букетов. И все деньги, которые родители могли бы потратить на цветы, направили на помощь нуждающимся. Родителей оповестили через официальный сайт школы, разослали информацию по родительским чатам. У нас была прозрачная урна - прямо в месте проведения линейки, куда родители могли опустить ту сумму, которую считали необходимой и возможной. А еще был большой букет из искусственных цветов, возле которого устроили фотосессию учителям. Правда, для первоклашек мы все же сделали исключение: детки принесли по одному цветочку (в каждом классе - больше 30 человек, - прим. автр.) и собрали один букет от всего класса для своего учителя. Плюс - школа встречала их с караваем.

Детишек встречали на линейке с караваем. Фото: архив школы.

- И что никто не отказался менять цветы на деньги?

- Это же не обязаловка. Кто-то приходил и с цветами, и опускал деньги в общую копилку. Все преподаватели тоже восприняли эту акцию на ура! Ведь мы все знаем, куда пойдут эти средства - на приобретение лекарств и инвалидных колясок азовским детям, которые часто приходят к нам в школу, участвуют с нами в фестивалях, спортивных событиях и праздниках. Возможно, если бы мы их не знали, то возникли какие-то вопросы.

К слову, в своем стремлении сделать мир лучше азовские учителя пошли еще дальше. Двадцать педагогов получили в подарок еще и именные деревья.

- Родителям нужно было просто зайти на сайт «Посади дерево», где за 150 рублей приобрести сертификат, - продолжает Ирина Альбертовна. - В нем говорится что-то типа: «Дорогой, Марии Петровне Ивановой, самой лучшей учительнице, дарим именное дерево. Указаны его место посадки и GPS-координаты, ведь живой подарок может оказаться как в Ростовской области, так и в тайге — местах, где произошли пожары. Таким образом организаторы хотят помочь восстановить лесные массивы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Говорят, что идея настолько понравилась азовским родителям, что они готовы подарить именные деревья теперь каждой классной в этой школе, но уже ко Дню учителя.

Фотосессию устроили возле этих цветов. Фото: архив школы.

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- Честно сказать, такого праздника как у нас не ожидал никто, - признался Юрий Николаевич. - В этом году торжественную линейку с концертом организовали в актовом зале, куда завели первоклассников. Вот только к ним разрешили пройти только одному из родителей. Рядом со мной стояла семья, которой сотрудница школы с повязкой дружинника в лоб заявила: «Выбирайте, кто зайдет: мама или папа!» Народ стоял в недоумении - чем один родитель отличается от другого? Однако на все возмущения она ответила: «Вы ничего не понимаете: 1 сентября - это праздник для первоклассников, а не для родителей. Вас сюда никто не приглашал!». (подробности)