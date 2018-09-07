«Варикозанет» в Ростове-на-Дону: старт успешный!

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-07T14:47:20+03:00

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Что объединяет представителей «стоячих» и «сидячих» профессий, а также тех, чей труд связан с подъемом тяжестей? Врач-флеболог ответит на этот вопрос без труда – варикозное расширение вен нижних конечностей. К развитию этого заболевания также предрасполагают и другие факторы: наличие такой проблемы у близких родственников, пожилой возраст, женский пол, длительное ношение неудобной обуви, избыточный вес и другие причины.

К сожалению, варикоз хорошо знаком многим из нас не понаслышке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила его в список болезней цивилизации. А все потому, что большинство людей, страдающих этим недугом, живет в городах и экономически развитых странах, причем число таких пациентов все время увеличивается.

В России варикозом страдают 20% мужчин и 40% женщин. Ежегодно количество выявленных случаев увеличивается на 2,5%, причем рост показателей происходит как правило за счет тяжелых форм заболевания. Кроме того, динамика такова, что варикоз все чаще встречается в России среди молодежи и подростков. Заболеваемость школьников 12-16 лет составляет 21,7%, то есть каждый пятый ребенок из этой возрастной группы имеет проблемы с венами.

Обнаружив у себя такую проблему (и хорошо, если она выявлена на ранних стадиях!), люди в поисках волшебного решения пробуют на себе всевозможные народные рецепты, до последнего затягивая поход к специалисту. И в результате помочь потом таким пациентам можно только хирургическим путем. Как забыть о варикозе навсегда? На этот вопрос в Ростове-на-Дону теперь есть однозначный ответ. В самом центре города, на пересечении пр. Буденновского и ул. Пушкинской, открылась специализированная клиника лазерной хирургии «Варикозанет», которая оказывает помощь пациентам именно с такой патологией.

За несколько месяцев работы проделано множество операций, получены благодарные отзывы от многочисленных пациентов. Чудо ли это? Скорее результат кропотливой работы профессионального коллектива. Диагностика варикоза вен осуществляется сосудистым хирургом (или флебологом) и включает непосредственный осмотр специалистом и проведение УЗИ вен.

Лечение варикозного расширения вен ног зависит от стадии заболевания и наличия осложнений. Спектр медицинской помощи, которую оказывают в клинике «Варикозанет», включает как консервативные методы (физические упражнения, ношение специальных колготок или чулок, а также лекарственное лечение таблетками, мазями и т. д.), так и оперативные, а именно:

- склеротерапия вен (безоперационный метод лечения варикоза, который эффективен при начальных стадиях заболевания, на сосудах не очень большого диаметра);

- лазерное лечение варикоза (ЭВЛК — эндовенозная лазерная коагуляция вен, в настоящий момент данный метод является ведущим в лечении варикозной болезни вен нижних конечностей);

- минифлебэктомия (щадящая операция, в ходе которой вена удаляется через небольшой разрез или прокол).

Варикоз – это расширение просвета вен и нарушение оттока венозной крови от ног. Важно знать, что это хроническое заболевание. Однажды развившись, оно уже никогда не пройдет самостоятельно и будет прогрессировать, приводя к развитию различных осложнений: дерматит, экзема, трофическая язва, острый тромбофлебит, разрыв варикозно расширенной вены. Поэтому откладывать визит к флебологу не стоит, особенно если вы обнаружите у себя тревожные симптомы:

- видимые под кожей голеней утолщенные извитые вены с участками расширения в виде узлов (вены выглядят набухшими в положении стоя и спадаются, когда человек ложится);

- отеки голеней и стоп, которые появляются после длительного стояния или сидения с опущенными ногами, а после ночного сна исчезают;

- кожа внутренней поверхности голеней становится уплотненной, более темной, теряет эластичность, выглядит блестящей (отмечается выпадение волос на таких участках);

- ощущение тяжести в ногах, быстрая утомляемость, судороги, жжение и боли в ногах (появляются на более поздних стадиях заболевания и являются предвестниками осложнений варикоза вен ног).

Правда, как правило, на первых порах варикоз не вызывает каких-либо неприятных ощущений и является лишь причиной косметического дефекта: появление просвечивающих через кожу голеней извилистых, узловатых вен темно-синего цвета. Первые симптомы варикозного расширения вен ног могут появиться внезапно, после сильной физической нагрузки, длительного пребывания на ногах, особенно летом, в жаркую погоду. Варикоз — весьма коварное заболевание с большим периодом латентной стадии, поэтому обычно пациенты обращаются за медицинской помощью только при ярко выраженных симптомах, когда о профилактике говорить уже поздно.

- Перспективы на выздоровление напрямую зависят от того, насколько точно пациенты будут соблюдать рекомендации лечащего врача. - говорит директор клиники «Варикозанет» Андрей Леонидович Рыбасов. – Так, пациентам с варикозом прямо показано ношение компрессионного белья, в том числе в послеоперационный период. Также хочу отметить, что женщины страдают варикозным расширением вен ног в два раза чаще, чем мужчины. Причиной тому служит длительное ношение обуви на высоком каблуке, а также гормональные перестройки при беременности и в период менопаузы. В нашей клинике оказывается полный спектр медицинской помощи различным категориям пациентов, в том числе беременным женщинам.

Фото: клиника «Варикозанет». Реклама

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