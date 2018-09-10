Итоги выборов в Законодательное собрание Ростовской области: в донской парламент прошли шесть партий

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-10T11:28:01+03:00

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10 сентября, в 10 часов утра председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров подвел предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона.

Явка избирателей составила 45,4%. Наиболее активными были сельские районы и город Ростов-на-Дону. Низкой активностью отметились Таганрог, Новочеркасск и шахтерские города.

- Для данной категории выборов это достаточно неплохая цифра, - прокомментировал глава донского избиркома. - Если посмотреть историю выборов в наше региональное заксобрание, то эта избирательная кампания - вторая по количеству проголосовавших. Больше было только в 2008 году, порядка 65%. Во всех остальных выборах явка была ниже нынешней.

По спискам, места в донском парламента получили следующие партии:

Коммунисты России - 5% - 1 мандат;

ЛДПР - 9,8% - 2 мандата;

Справедливая Россия - 7% - 1 мандат;

Единая Россия - 57% - 21 мандат;

КПРФ - 17,1% - 5 мандатов.

По одномандатным избирательным округам, места распределились следующим образом:

Единая Россия - 25 мандатов;

Справедливая Россия - 1 мандат (от Батайского округа);

КПРФ - 3 мандата (один в Новочеркасске и два в Таганроге);

Партия Роста - 1 мандат (от Советского округа).

- Таким образом, если посмотреть на партийный состав донского парламента нового созыва, то у нас будет шесть партий. В прошлом составе было представлено всего три партии, - отметил Буров. - По конкретным фамилиям говорить пока не стану, партии сейчас будут распределять мандаты внутри своих списков. Но даже по тем данным, что мы сейчас имеем, понятно, что заксобрание ждет достаточно серьезное обновление. Очень много новых фамилий.

Глава регионального избиркома также сказал, что ожидал более конфликтного дня голосования, но все прошло достаточно корректно. Комиссия зафиксировала 10 обращений, выезжала разбираться по каждому, но ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на ход выборов не установила.

- Якобы были попытки вброса, пошла информация в СМИ. Начали разбираться - никто ничего не видел, - рузюмировал Андрей Буров.