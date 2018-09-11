Герой матча Россия - Чехия Алексей Ионов: Все получалось легко!

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-11T10:37:03+03:00

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Россия - Чехия 10 сентября провели товарищеский матч на "Ростов-Арене". Команда Станислава Черчесова в присутствии 45 тысяч зрителей, которые на протяжении всех 90 минут игры неистово поддерживали наших футболистов, разгромила соперника со счетом 5:1. Героем поединка стал форвард ФК "Ростов" Алексей Ионов, на счету которого два забитых мяча. Еще по голу забили экс-футболисты "желто-синих" Дмитрий Полоз и Александр Ерохин, а также нападающий "Зенита" Антон Заболотный.

8-я минута матча: Ионов забивает первый мяч. Фото: Антон Строкин

- Настрой на матч с Чехией был очень хорошим, - констатировал после матча счастливый Алексей Ионов. - С первых минут действовали сконцентрированно. Выполнили установку главного тренера, поэтому все получалось легко. Приятно было играть дома, в Ростове-на-Дону. Уже говорил, что здесь хорошо болеют. Замечательная поддержка!

После матча журналисты спросили главного тренера Станислава Черчесова рассматривает ли он после успеха Алексея Ионова еще игроков ФК "Ростов" как кандидатов на попадание в национальную команду.

- Наши двери открыты для всех, - сказал Станислав Саламович. - Мы, по моему, делом подтверждаем, что это так. Внимательно смотрим кто и как себя проявляет, практически всех игроков мы изучаем. Поэтому, если кто-то будет достоин и ситуация нам позволит, то я не буду называть фамилии, но юридически все могут играть. Их задача проявлять свои лучшие качества. Мы будем оценивать и их игру, и их потенциал в сборной. Поэтому, все-таки есть пара нюансов, которые надо учитывать. А так мы всех знаем, за всеми наблюдаем. Тем более Алексей Ионов сейчас игрок "Ростова", а он у меня играл два года в "Динамо", поэтому я его качества прекрасно знаю, которые он и проявил в матче против Чехии.

Экс-полузащитник "Ростова" Александр Ерохин был очень рад, что забил первый гол за сборную России.

С мячом Александр Ерохин. Фото: Антон Строкин

- В Ростове-на-Дону, как и всегда, суперподдержка и суперболельщики, - сказал журналистам Ерохин. - Очень приятно было сыграть на "Ростов-Арене". Раньше я бывал здесь, когда он только строился. Спасибо болельщикам за такую мощную поддержку! В целом пять голов - приличный результат. Но это скорее командная работа. Чехи оказывали на нас давление весь матч. Бывали моменты, когда мы отдавали преимущество - чтобы передохнуть. Думаю, что план на игру мы выполнили. Всех с победой!