Фракцию «Единой России» в донском парламенте возглавил Владимир Ревенко

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-13T15:18:29+03:00

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12 сентября депутаты от «Единой России», избранные в Законодательное собрание Ростовской области, провели организационное собрание, в ходе которого сформировали состав своей фракции и выбрали ее руководителя. Им стал опытный управленец Владимир Ревенко, получивший подавляющее число голосов. Депутат поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что ключевой задачей фракции будет работа во благо жителей Ростовской области.

Председатель ЗС РО пятого созыва Александр Ищенко, который провел партийное собрание, особо отметил, что функции руководителя фракции Ревенко будет выполнять на общественных началах, то есть он не будет получать за эту работу зарплату из регионального бюджета.

- «Единая Россия» никогда не предлагала должность руководителя своей фракции на оплачиваемой основе, в отличие от других партий. Думаю, что здесь мы должны показывать пример экономности. У нас достаточно сил и возможностей, чтобы не залезать в карман бюджета, - отметил Ищенко.

- Мы будем достойно представлять интересы наших избирателей, работать во всех комитетах, - рассказал журналистам по итогам собрания Владимир Ревенко. - Сам бы я хотел принять участие в работе комитетов по ЖКХ и по промышленности.

Добавим, что во фракцию вступили все избранные единороссы, а это 46 депутатов.