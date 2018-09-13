Жертву пластического хирурга из Ростова-на-Дону Элину Ромасенко разоблачили ее же соседи

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-13T15:21:15+03:00

Девушка долгое время водила за нос журналистов, рассказывая про свою светскую жизнь и дорогие наряды

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Долгое время королева эпатажа Элина Ромасенко из Ростова-на-Дону была героиней различных ток-шоу, рассказывала про свою светскую жизнь, неудачные пластические операции, тайных поклонников и воздыхателей, хвасталась шикарными апартаментами и крутыми автомобилями. На социальных страницах публиковала достаточно неоднозначные снимки.

- Я люблю красивую жизнь и гламур, я люкс-девушка, - утверждала королева эпатажа.

Но тут вмешались соседи. Самые что ни на есть настоящие. Оказалось, что девушка живет в центре Ростова-на-Дону, но в старом доме, который едва дышит на ладан. В квартире не шикарные обои, а облезлые стены, убитая мебель и очень грязная посуда. Ее соседи - пенсионеры и инвалиды, с которыми она уже несколько лет находится в конфликте, причем на уровне написания друг на друга заявлений в полицию. Пенсионеры не выдержали и отправились на Первый канал в надежде, что она успокоится, намекнув, мол, чем больше становились ее груди и губы, тем несноснее характер.

Когда-то Элина была простым юристом. Фото: с личной страницы Элины Ромасенко

- Она хамит, оскорбляет, поднимает руки на пожилых людей, - пожаловались люди, признавшись, что зная о состоянии ее квартиры, в которой живет и маленький ребенок, даже обращались в отдел по делам несовершеннолетних.

Дом, где живет королева эпатажа. Фото: стоп-кадр программы "Пусть говорят - Вверх по лестнице, ведущей вниз: история королевы эпатажа"

Элина тоже пришла в студию. В красивом платье, с прической и яркими губами. Много плакала, кое-где наиграно. Рассказала, что сама воспитанница детского дома, якобы потратила большие суммы денег на операции, а теперь не хватает средств на самое необходимое, вынуждена была ребенка отдать в приют, правда, потом забрала. И да - соседи. Они надоели настолько, что она установила камеры наблюдения, а теперь готова подать на них в суд.

Пусть говорят - Вверх по лестнице, ведущей вниз. Выпуск от 12.09.2018.Королева эпатажа, модель Элина Ромасенко вновь оказалась в центре громкого скандала

Реальная квартира девушки. Фото: стоп-кадр программы "Пусть говорят - Вверх по лестнице, ведущей вниз: история королевы эпатажа"

- У меня болеет мать, она в тяжелом состоянии, нужны деньги, - твердила Элина, так не услышав главное, то, о чем говорили все гости студии - надо уважать людей, «жить если и бедно, но благородно и чисто».

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