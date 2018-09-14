"Маша и Медведь" стал ужастиком: персонаж мультика пугает по ночам жителей Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-14T10:37:28+03:00

Машенька уже не та... Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальных сетях обсуждают жуткую фотографию, которой реально можно пугать детей. Причем изображен на ней персонаж, который этим самым детям очень нравится. В парке Революции в центре донской столицы очевидец сфотографировал фигурку озорницы Машеньки из популярного мультсериала "Маша и Медведь". Арт-объект был запечатлен ночью, и то ли освещение сыграло злую шутку, то ли сам он находится в запущенном состоянии, но выглядит героиня сказки весьма пугающе. Будто не из мультика вышла, а из американского фильма ужасов.

В комментариях под фото жители города пишут, что не на шутку бы успугались, встретив такое страшилище ночью.

- Она найдет тебя и съест твоих детей, - пишут комментаторы. - Так можно и на тот свет сразу пойти, когда ее увидишь.

Один ростовчанин нашел у себя в закромах фото этой фигурки при свете дня. И оно тоже не вызывает радостных эмоций.

Машенька днем. Фото Сергея Айропетьяна из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

Напомним, в другом парке Ростова-на-Дону много лет стояла унылая фигура Крокодила Гены. Его фотография в черно-белых тонах даже стала Интернет-мемом, олицетворяющим безысходность. История этой скульптуры, правда, закончилась хорошо. В 2015 году ее покрасили, поставили рядом Чебурашку, и сейчас герои мультика выглядят вполне позитивно.

Безысходность Крокодила Гены из Ростова. Фото: 1001mem.ru

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Вандалам за «убийство» крокодила Гены и Чебурашки грозит три года тюрьмы

Обезглавленный крокодил Гена, валяющийся на земле Чебурашка и изуродованная старуха Шапокляк. И нет, это вовсе не мультфильм ужасов, снятый по мотивам детской сказки. Такую картину ранним утром застали родители с малышами на детской площадке. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 российских мультиков, которые покорили мир

Все разговоры о вреде легковесно-развлекательной анимацией точно не про наше доброе, искреннее и трогательное, союзмульфильмовское. Ко дню мультипликации мы приготовили для вас 10 самых лучших образцов советской и российской анимации. И самые любопытные факты из истории их создания. (подробности)