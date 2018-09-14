Покупки в Интернете - как избежать риска

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-14T10:52:26+03:00

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Современные технологии экономят время, и многие уже оценили удобства шопинга через Интернет. Действительно, онлайн-покупки можно делать, не выходя из дома. Это просто, но вместе с тем стоит помнить о том, что не всегда безопасно! А также возникает много вопросов, касающихся обмена и возврата товаров. Как избежать рисков, связанных с дистанционной торговлей?

Основным законом, регулирующим продажу товаров через Интернет, является Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. Статья 26.1 «Дистанционный способ продажи товара» четко регулирует отношения продавца и покупателя при таком виде торговли. Кроме того, опираться нужно на «Правила продажи товаров дистанционным способом», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612.

В перечень товаров, которые запрещено продавать дистанционно, входят: алкогольная продукция, некоторые виды лекарственных средств, на которые нужна специальная лицензия, а также некоторые ювелирные изделия.

Основной момент, на который стоит обратить внимание при выборе надежного интернет-магазина - это наличие полной информации. На сайте должны быть размещены данные об адресе (месте нахождения) продавца, о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя), об основных потребительских свойствах товара, о месте изготовления товара, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. Если какая-то информация отсутствует, это уже серьезный повод задуматься о целесообразности покупки.

Особенности онлайн-покупок

Перед покупкой потребитель должен получить исчерпывающие данные о товаре, которые могут быть предоставлены в виде каталогов, буклетов, фото, видео и другими способами.

Согласно п. 3. ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей», в момент получения товара продавец должен предоставить в письменном виде информацию о характеристиках товара, сроках его возврата, гарантийном сроке.

Основное правило, которое нужно помнить при шопинге в Интернете - можно в любое время отказаться от заказа до момента доставки. А в течение 7 дней после покупки можно вернуть товар без объяснения причин. Причем этот срок увеличивается до 3 месяцев, если с товаром вы не получили информацию в письменном виде о порядке и сроках возврата.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки. При этом отсутствие чека не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. Важно, что покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если он может быть использован только им (например, одежда или обувь, сшитая на заказ).

При отказе потребителя от товара надлежащего качества продавец должен в течение 10 дней со дня предъявления требования возвратить ему деньги, уплаченные по договору, за исключением расходов на доставку от покупателя возвращенного товара.

В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

- замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

В спорных случаях нужно составлять претензию на имя продавца, после чего обращаться в суд за защитой своих прав. Консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить в отделе туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики г. Ростова-на-Дону по телефону горячей линии: 8(863) 251-98-10.

Ознакомиться с образцами претензий, составить ее самостоятельно, воспользовавшись специальным модулем, можно на сайте Департамента экономики г. Ростова-на-Дону http://zpp.rostov-gorod.ru.

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