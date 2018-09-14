Ливень с грозой и град: донские спасатели распространили штормовое предупреждение о непогоде

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-14T11:52:38+03:00

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Спасатели донского региона распространили штормовое предупреждение. Ссылаясь на прогнозы синоптиков, они говорят о резком ухудшении погоды с 15 по 17 сентября.

- Местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду, - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жителей просят внимательно относиться к таким предупреждениям, соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. В частности, в такую погоду водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не прятаться от сильного ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов, так как не исключены обрушения шифера и других конструкций.

Что касается жителей донской столицы, то им рекомендуют избегать места подтоплений - улицы Привокзальная, Шоссейная, пересечения Буденновского и Пушкинской, Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях звоните с мобильного на номер – 112.

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