СЕГОДНЯ 16:29 2018-09-14T16:32:12+03:00

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"Донская лоза" 29 сентября 2018 в Пухляковке: программа мероприятий обширна и насыщенна. Чтобы попробовать продукцию местных производителей, ежегодно на этот фестиваль виноградарства и виноделия приезжают тысячи туристов со всей России. В этом году фестиваль будет проводиться уже в 11-й раз.

Программа фестиваля:

29 сентября, суббота

9:30 - 10:00 - заезд участников и гостей фестиваля (парковка возле стадиона)

10:00 - 16:00 - пикник на Дону: (ярмарка сельхозпродукции, донских вин, напитков и сувениров).

10:00 - 16:00 - музыка в воздухе (викторины, конкурсы, выступления творческих коллективов, работа фотозоны).

Выступления творческих коллективов - неотъемлемая часть праздникаФото: Правительство РО

10:00 - 15:00 - школа живых ремесел (мастер-классы по гончарному искусству, вязанию филейного кружева, плетению казачьей нагайки; изготовлению головных уборов казака/казачки, гайтана, подушек, кукол).

10:00 - 15:00 - донской пряник (мастер-класс по раскрашиванию пряников).

10:00 - 15:00 - детская зона (мастер-класс по созданию мини-скульптур из фруктов и овощей).

10:00 - 15:00 - конкурс в Instagram (делайте фотографии с хэштегом #донскаялоза2018 и получайте подарки).

11:00 - 11:30 - торжественная церемония открытия фестиваля.

14:00 - 15:15 - винная дорожка (соревнования по катанию винных бочек, награждение победителей соревнований).

Гости смогут увезти сувениры на памятьФото: Правительство РО

В течение дня:

Развлекательно-познавательная программа «Казачья потеха» в этнографическом комплексе «Пухляковская казачья усадьба».

Выставка Раздорского этнографического музея-заповедника «Анатолий Калинин – человек, писатель, гражданин» (ул. Центральная, 116)

Картинная галерея музея-заповедника (пер. Городской, 14)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярности и уникальности эногастрономических событий осени 2018 года, проводимых в России и ближнем зарубежье. «Донская лоза» вошла в первую пятерку фестивалей для туристов - любителей осенних винных праздников. В их числе фестиваль «Ноябрьфест», проходящий в Ялте, праздники молодого вина и виноделия под Новороссийском и в Семигорском (Краснодарский край), а также фестивали в Арцахе (Карабах) и в Кахети (Грузия).

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Место проведения, к слову, в свое время было выбрано вовсе не случайно. Как говорят краеведы, как раз здесь, в х. Пухляковском и ст. Раздорской в начале XVIII века и началась официальная история донского виноградорства и, соответственно, виноделия. Исторические документы гласят, что в начале 1700-х по распоряжению Петра Первого тут были заложены первые виноградники. А пик расцвета донского виноградарства пришелся на вторую половину 19-го века — к концу 70-х этого столетия в той же станице Раздорской, на площади более шестисот гектаров по склонам Дона насчитывалось около полутора тысяч виноградных садов, урожаи которых давали около миллиона килограммов белого и красного сортов винограда. У казаков эти места, правобережье Дона, называлось «золотыми горками» - потому что они и давали достаток семьям, и прославляли виноделов.

Потом, в советское время, особенно когда грянул «сухой закон», донские виноградники постигла участь всех подобных садов: их безжалостно вырубали. И только в последние десятилетия все начало постепенно восстанавливаться.