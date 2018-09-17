2018-09-17T16:51:39+03:00
Спорт

Урал - Ростов 17 сентября 2018: ростовчане еще ни разу не побеждали в матчах 7-го тура чемпионата России

17 сентября 2018 состоится матч 7-го тура чемпионата России Урал - Ростов [видео]
Максим КАДАЕВ
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Главный тренер ФК "Ростов" Валерий КарпинГлавный тренер ФК "Ростов" Валерий КарпинФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Урал - Ростов 17 сентября 2018: матч 7-го тура чемпионата России пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало встречи - в 17:30. Игру будет обслуживать арбитр Роман Галимов.

Положение команд перед матчем:

- Урал: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения, разница мячей 5-13, 15 место.

- Ростов: 4 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей 8-2, 3 место.

Статистика личных встреч в Премьер-Лиге (с сезона 2002г.):

- Всего в рамках Премьер-Лиги команды провели 10 встреч: Ростов 6 раз одерживал победу, Урал 1 раз, 3 матча заканчивались вничью, разница мячей в этих встречах 12-5 в пользу Ростова.

Последние очные встречи в Премьер-Лиге:

13.05.2018 Ростов 1-0 Урал

15.07.2017 Урал 1-1 Ростов

30.11.2016 Урал 1-0 Ростов

07.08.2016 Ростов 0-0 Урал

16.05.2016 Ростов 1-0 Урал

07.11.2015 Урал 1-2 Ростов

После шести туров "желто-синие" занимают третье место в таблице Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

После шести туров "желто-синие" занимают третье место в таблицеФото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Статистика Ростова в сезоне 18/19:

Ростов:

Голы – 8

Удары (в створ) - 41 (19)

Угловые – 20

Фолы – 70

Желтые карточки – 9

Красные карточки – 0

Соперники Ростова:

Голы – 2

Удары (в створ) - 30 (12)

Угловые – 25

Фолы – 57

Желтые карточки – 8

Красные карточки – 1

Интересные факты:

- в этом сезоне Урал пропустил 7 мячей с 76-й по 90-ю минуту (больше всех в Премьер-Лиге), Ростов же в последние 15 минут еще не пропускал.

-Ростов выиграл обе встречи на выезде в этом сезоне с одинаковым счетом 1-0,

- в рамках 7-го тура Премьер-Лиги Ростов 8 раз играл на выезде и ни разу не добился победы в этих матчах, при 3 ничьих и 5 поражениях, разница мячей 4-12,

- Ростов никогда не играл 17 сентября в рамках Премьер-Лиги.

(Статистика Константина Насибуллина).

Урал - Ростов: тренировка команды Валерия Карпина .

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