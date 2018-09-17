Пострадали пять девушек: в Ростове-на-Дону будут судить 25-летнего насильника

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-17T18:22:42+03:00

Безработный нападал на своих жертв поздно вечером на Вавилова, Лелюшенко и Щ

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Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 25-летнего обвиняемого в серии изнасиловании. На счету мужчины пять пострадавших девушек, в том числе школьницы. Первое нападание он совершил еще в декабре прошлого года, но общественность узнала о появлении педофила весной нынешнего года, когда в социальные сети попал фоторобот предполагаемого насильника 13-летней девочки. Изувер напал на ребенка, когда она находилась на остановке. Он затащил школьницу в рощу, где надругался.

Через месяц 17-летняя школьница предупредила о появлении преступника, не побоявшись показать свои снимки после встречи с изувером.

- На меня напал маньяк недалеко от остановки Лелюшенко, - написала ростовчанка в социальных сетях. - Лицо нападавшего расцарапано. Рост около около 170 см. Маньяк хотел меня изнасиловать, но все обошлось избиением.

Фоторобот мужчины распространялся по всему городу, в родительских чатах и группах. И хотя реальное изображение отличалось от составленного пострадавшими (это объяснимо, ведь девочки были очень сильно напуганы), сотрудникам правоохранительных органов удалось его вычислить. Им оказался уроженец Амурской области, который приехал в донскую столицу пять лет назад, официально нигде не работал, а жил у знакомых, да на съемных квартирах. Он выходил на охоту поздно вечером, выбирая безлюдные места и одиноких девушек (возраст пострадавших - от 13 до 29 лет), подбегал сзади, закрывал рот рукой, чтобы не кричала, тащил подальше от тротуара и дороги, а если жертва сопротивлялась - избивал.

Этой девушке удалось сбежать, но она была сильно избитаФото: соцсети

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СК России по Ростовской области.

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