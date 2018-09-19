2018-09-19T16:33:02+03:00
Здоровье

Медицинский центр «Юнона»: «Заботится о женском и мужском здоровье»

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Более 14 лет на рынке медицинских услуг

Работают: с 2004 года

Количество филиалов: 3

Примерное количество посетителей в месяц: 6 000 человек

Команда: прием ведут гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, уролог-андролог, врачи УЗИ, эндокринолог, маммолог, флеболог, косметолог-дерматолог и другие.

Главное отличие: Врачи высшей категории и кандидаты медицинских наук. Современное оборудование. Комфортная обстановка. Умеренные цены.

Приоритетным направлением деятельности является: Выявление причин женского и мужского бесплодия, а также эффективное консервативное (без применения вспомогательных репродуктивных технологий, таких как ЭКО и т.д.) лечение мужского и женского бесплодия. Клиника оснащена высококлассным оборудованием. Результатом работы центра является рождение более 100 малышей каждый год у потерявших надежду семейных пар.

Время работы: пн - сб с 8.00 до 20.00, вс с 9.00 до 18.00.

Контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 51/2; +7 (863) 333-21-33;

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 37; +7 (863) 333-21-33, +7 (960) 460-64-80;

г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Линия, 3; +7 (863) 333-21-44.

Эл. почта: junonaclinica@gmail.com

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