В Ростове-на-Дону грабители напали на машину инкассаторов: один человек ранен

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-20T09:24:54+03:00

В полиции сообщили, что преступники все еще на свободе

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В среду, 19 сентября, в Ростове-на-Дону произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину. Инцидент произошел около 21:00 в Советском районе города в переулке Певчий. Там расположено трехэтажное административное здание.

Грабителям удалось ранить одного из инкассаторов. Как стало известно «КП-Ростов», из собственных источников, им оказался 40-летний мужчина. По предварительным данным, у пострадавшего ранение левой ноги. Известно, что его доставили в больницу. Состояние раненого оценивается как "нетяжелое". Он находится в одной из городских больниц, что в Западном жилом массиве.Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Главном Управлении МВД России по региону, факт нападения на инкассаторов подтвердили. И сообщили, что на месте работала оперативная группа. В настоящее время ведется поиск преступников. Они еще не задержаны.

Говорят, что грабителей было трое. Все налетчики были в масках и скрылись с места ЧП на черной иномарке без номеров.

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Когда первый сотрудник вышел из броневика, на него неожиданно набросился мужчина в маске и стал бить кастетом. В это время второй налетчик попытался парализовать водителя электрошоком в шею. Оказалось, что на разбой пошли бывшие коллеги . (подробности)