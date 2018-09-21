«Чувствую себя еще одним ребенком»: «Миссис Россия» Полина Диброва рассказала каково жить с мужем на 30 лет старше

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-21T15:55:49+03:00

Красавица из Ростова-на-Дону похвасталась, что супруг назвал в честь нее дом

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«Миссис Россия» Полина Диброва рассказала подписчикам, что ее муж - известный телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров, назвал в честь нее дом в подмосковном поселке Лапино, где они живут вот уже семь лет. А еще красавица посчитала, что цифра восемь на доме - символична и означает бесконечность.

polinadibrova Наш дом - наша Крепость!

- Все вокруг подкрепляет огромное желание быть счастливыми, а разница в возрасте только помогает в его осуществлении, - уверена мать троих детей.

Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива вместе. Фото: Instagram Полины Дибровой.

Кроме того, Полина ответила на вопрос, который ей задают чаще всего: «Какого жить с мужчиной, на 30 лет старше?».

- Совершенно не стесняюсь этих цифр, поэтому откровенно вам обо всем рассказываю, - написала в Инстаграм многодетная мать. - Друзья, да хорошо нам жить. Чувствую себя еще одним ребенком в семье. Нет споров, конфликтов и соревнований. Нет смысла доказывать друг другу, что кто-то лучше. Реальность принимается таковой, какая есть. Но есть огромное желание быть вместе и жадность времени.

Полина на конкурсах красоты. Фото: предоставлено "Имидж-центр".

В итоге, за все мы расплачиваемся своим личным временем. Это единственная общая валюта человечества. Я хочу быть с этим мужчиной как можно дольше. Мне уютно.

Откровенности молодой жены оценили свыше трех тысяч подписчиков.

Полина часто радует поклонников снимками. Фото: Instagram Полины Дибровой

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Не могу дышать: молодая жена шоумена Дмитрия Диброва запела

Жена шоумена ростовчанина Дмитрия Диброва - не только умница и красавица: не так давно Полина стала обладательницей самой заветной короны всех замужних дам «Миссис Россия-2017». Теперь молодая мать - она родила телеведущему троих сыновей, еще и певица.

Песню собственного исполнения Диброва посвятила мужу на девятилетнюю годовщину их венчания. На мотив шлягера «Поздно мы с тобой поняли...» популярной в советское время группы «Цветы» Полина на казачий манер исполнила песню об их совместной жизни с Дмитрием, сопроводив музыкальную композицию архивными фотографиями их семейной жизни. (подробности)

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Было дело: Дмитрий Дибров помог победить молодой супруге в конкурсе красоты

Сейчас в семье Дибровых подрастает трое ребятишек. А сама Полина еще и успешный блогер: она активно делится со своими подписчиками в Инстаграм секретами воспитания детей, рассказывает как поддерживать свою фигуру в форме и о разных домашних секретах счастья.

Несмотря на то, что разница в возрасте у супругов составляет три десятка лет, пару это никак не смущает. К слову, 12 лет назад у Полины был выбор участвовать в конкурсе «Ростовская красавица» - где у нее были все шансы победить, или выйти замуж. Она выбрала второе... (подробности)

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