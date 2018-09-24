Медицинский центр ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК: комфорт пациентов и качество диагностики

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-24T15:31:00+03:00

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Оказывают услуги с марта 2017 года

Количество филиалов: 1

Команда - кардиологи, рефлексотерапевт, неврологи, врачи УЗД, врачи функциональной диагностики, опытные медсестры

Главное отличие: Большой опыт специалистов в диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга и сердца. Максимально короткие сроки проведения различных лабораторных исследований. Нацеленность на удобство пациентов - клиника работает 7 дней в неделю. Предусмотрена возможность согласования времени приема специалистами вне рабочего графика. Записаться на прием можно по телефону с 7.00 до 23.00, в регистратуре с 8.00 до 18.00 и круглосуточно через интернет-сайт.

Направления работы центра: ультразвуковая и лабораторная диагностика, все виды медицинских анализов, функциональная диагностика (холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД, ЭКГ, спирография), кардиология, неврология, рефлексотерапия. Для УЗД используется ультразвуковая диагностическая система экспертного класса Affiniti 70 производства PHILIPS Inc. (США).

Каждый месяц в центре устраиваются акции, до конца сентября при посещении кардиолога электрокардиография проводится бесплатно, по карте клиента предоставляются скидки на услуги в размере 15%. В центре также проводится экспертиза временной нетрудоспособности. Работает дневной стационар.

Медицинский центр ЕВРОЭКСПЕРТ КЛИНИК

https://euroexpert.clinic

+7 (863) 303-43-00

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 76Б/87А, второй этаж

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