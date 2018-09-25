2018-09-25T13:56:06+03:00
Общество

В Шахтах завели уголовное дело на проводника, который разрешил пассажирке запрыгнуть на ходу в поезд

Женщина не удержалась за скользкие поручни и упала под колеса состава
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Пассажирка упала прямо под вагон поезда. Фото: Южная транспортная прокуратураПассажирка упала прямо под вагон поезда. Фото: Южная транспортная прокуратура
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Уголовное дело в отношении 54-летнего проводника поезда Адлер - Казань возбудили через три месяца после случившегося. Все это время шла проверка, ждали результатов экспертиз, в итоге следователи склонились к мысли, что налицо вина сотрудника железной дороги. Он рисковал здоровьем и жизнью пассажирки.

- По версии следствия, 20 июня после отправления поезда со станции Шахтная проводник нарушил нормативно-правовые акты, регулирующие порядок посадки и высадки пассажиров, - пояснили в прокуратуре на транспорте. - В частности, не предпринял мер к остановке поезда при угрозе безопасности жизни и здоровья пассажира, в результате чего при попытке посадки в движущийся состав женщина упала на насыпь, получив в ходе наезда колесной пары травму в виде ампутации пальца правой руки.

«КП-Ростов» писала об этой истории. Все могло закончится гибелью. Увидев женщину, которая упала на рельсы под вагон поезда, набиравшего скорость, люди на перроне отвернулись, догадываясь, что произойдет через минуту. Кроме одного - Артака Манасяна, который посадил сына в тот самый поезд.

Артак Манасян навестил в больнице спасенную женщину. Фото: личный архив

Артак Манасян навестил в больнице спасенную женщину. Фото: личный архив

- Стоял примерно в 10-15 метрах от того места, - рассказал «КП» Артак. - Пока бежал, отметил, что девушка не двигается: то есть после удара о полотно она потеряла сознание. Колеса быстро приближались к ней. Вот-тот - и все. Я резко схватил ее и потянул на себя. Колесо успело наехать на ее правую руку - тут же фонтаном хлынула кровь. Но главное — она была жива. Рядом со мной оказался знакомый, тоже один из родителей, он стал помогать, накладывать перевязку. Моя родственница вызвала «скорую».

Позже бизнесмен навестил пассажирку в больнице. Оказалось, она сопровождала детей на спортивные соренования. В вагоне было очень жарко, потому выскочила на станции купить холодной воды, когда стала возвращаться, то увидела, что поезд начал движение, проводник якобы махнул рукой, мол, догоняйте успеете.

Следователи усмотрели в случившемся признаки преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проводнику грозит до двух лет лишения свободы.

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