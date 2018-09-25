Развод капитана «Спартака» Дениса Глушакова: супруга уже уходила из-за его походов в сауну

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-25T15:52:07+03:00

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Развод капитана «Спартака» Дениса Глушакова по общественному резонансу вполне может потянуть на футбольный скандал года. Почти как разрыв отношений #Тарабузиков. Обвинения в изменах, взаимные упреки и тысячи комментариев хейтеров. Целая информационная война, в которой главные участники, скорректировав свою позицию, прекратили общение с прессой. Супруга Дениса Глушакова вовсе удалила свою страницу в социальных сетях. Футболист молчит. Фанаты в переживаниях.

А ведь как красиво и романтично все начиналось!

- В Миллерове никто слово плохого не скажет, Денис ведь реально легенда, - говорит знакомая Ольга, попросив не указывать ее фамилию. - Он яркий пример того, как мальчик из небольшого провинциального городка может добиться ошеломляющего успеха! А после того, как Денис построил стадион, так пусть даже голым пробежится по улицам, никто слово против не скажет! Он же свой, простой, со всеми всегда здоровается, да улыбается так очаровательно!

Знакомые супругов тоже заняли позицию молчания: «Без комментариев», «Не ваше дело», «Ничего не знаем», «Не в курсе, давно их в Миллерове не было». Все ожидают, чем закончится неожиданный для многих бракоразводный процесс.

Дарья и Денис поженились в 2009 году. Фото: соцсети

- Они жили на одной улице, - продолжает рассказывать знакомая, попросив не указывать ее имени. - В лицо знали друг друга, но не более того. Насколько я помню, уже будучи в «Локомативе», он приехал домой, возвращался с тренировки, а навстречу Дарья со стаканом холодного кваса. Он ее узнал, на тот момент она уже изменилась, выросла красавицей, попросил попить, а она не отказала (сама Дарья в одном из интервью рассказывала, что у нее в этот момент упала лямка платья, а будущий супруг поправил - автр). Вечером они случайно встретились на площади, Денис к ней подошел.

Это было время сдачи ЕГЭ. Через четыре дня футболист улетел на сборы в Испанию, а когда вернулся в Москву, то почти сразу взял билет в Миллерово. Девушку это зацепило. После выпускного Дарья поступила в медицинский университет, выбрав профессию стоматолога. Она училась в Воронеже, а в свободное время летала к своему возлюбленному в Москву. Как-то Денис сильно заболел, Дарья стала его лечить, ну и пропал парень. Заявился к ней домой с кольцом и цветами, а она встретила его в халате и со шваброй - убиралась. В такой романтичной обстановке и было сделано предложение. Влюбленные подали заявление в ЗАГС Ростова-на-Дону, свадьба была скромной, но все-таки с лимузином. Среди звездных гостей - одноклубники по московскому "Локомотиву" Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

Все эти годы в социальных сетях супруги публиковали красивые фотографии детей, делились радостными событиями своей жизни. Увы, не все было так безоблачно. Восемь лет назад они впервые расстались, причем скандал также связан с сауной, куда футболист ушел с друзьями, ничего не сказав супруге. Они поссорились, после чего Дарья уехала к родителям. Но вскоре все-таки помирились.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

11 сентября - адвокат Дениса Глушакова от имени своего подзащитного подал исковое заявление о расторжение брака в суд города Миллерово (по месту прописки футболиста). Но об этом СМИ еще не знают.

12 сентября - суд города Миллерово принял иск и назначил дату заседания - 24 сентября.

19 сентября - в Интернете появилось видео, на котором запечатлен Денис Глушаков, находящийся в сауне. Судя по комментарию за кадром, запись сделала супруга футболиста, намекнув на измену. СМИ моментально отреагировали многочисленными публикациями.

20 сентября на странице Дарьи Глушаковой появилась выдержка якобы из искового заявления футболиста к супруге, в нем он требует развода, а также настаивает на взыскании алиментов (80 тысяч рублей) за детей.

20 сентября на странице Дарьи Глушаковой появилось сообщение: «хочу сказать одно!!! Видео, где мой муж я не выкладывала в интернет и до последнего никому не говорила, что происходит у нас в семье ! Больше никаких интервью не даю!!».

21 сентября адвокат Дениса Глушакова - Марина Дубровская - на своей странице в соцсети опубликовала следующее сообщение: «когда целью вынужденной войны, изначально является мир, как у Аристотеля, мы обязательно победим».

24 сентября - в суде города Миллерово состоялось заседание, в результате вынесено определение передать дело о рассмотрении иска Глушакова к супруге в Никулинский районный суд (Москва).