Развод Дениса и Дарьи Глушаковой: капитан "Спартака" намерен отнять детей у жены и заставить ее платить алименты

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-25T11:47:45+03:00

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Скандальный развод капитана «Спартака» Дениса Глушакова набирает обороты. Накануне, 24 сентября, районный суд города Миллерово рассмотрел его иск к собственной супруге. Капитан требовал развода и алиментов на содержание совместных детей. Загвоздка была в том, что сами супруги живут в столице, а иск Денис Глушаков подал 11 сентября в суд небольшого городка, откуда он родом, где регулярно бывает, имеет авторитет, даже построил на собственные средства стадион для юных футболистов.

С этим категорически не были согласны защитники супруги, которые настаивали на рассмотрении гражданского дела не в далеком Миллерово (870 километров от столицы), где Денис Глушаков давно стал легендой, а в Москве, где фактически проживают все еще супруги. Судья согласился с доводами стороны защиты.

- Сегодня мы одержали маленькую, но важную победу, - сообщил известный защитник Сергей Жорин, который представляет интересы супруги футболиста. - Мы доказали, что Миллеровский суд Ростовской области принял иск Дениса Глушакова с нарушением правила подсудности. Мы представили доказательства, что Дарья с детьми проживает в Москве и сам Денис, тоже фактически проживает в Москве, хоть и зарегистрирован в Миллерово... Приятная неожиданность - в нашу пользу высказался местный орган опеки и поддержал наше ходатайство о передаче дела в Москву. Итог: Миллеровский районный суд Ростовской области отправил дело в Москву. Фокус не удался? Интересно, что еще придумает наш герой, чтобы получать алименты с бывшей жены?

Дарья Глушакова. Фото: Instagram

Сторона защиты даже сделала комплимент Миллеровскому суду.

- Каждой стороне было предоставлено достаточно времени, чтобы высказаться. При этом судья внимательно слушала и не перебивала, - поделились адвокаты. - Как итог, судья, согласившись с нашими доводами, передала дело по подсудности в Никулинский районный суд. Справедливость восторжествовала!

Напомним, о проблемах в семье стало известно на прошлой неделе. В Интернете появилось видео, на котором мужчина, очень похожий на Дениса Глушакова, находился в сауне. Не один.

- Я подала на развод с Денисом, - прокомментировала «КП» Дарья Глушакова, жена футболиста. - Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо». Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

На это представитель капитана заявил, что супруги фактически не живут вместе уже несколько месяцев, после чего обе стороны подали исковые заявление о разводе, разделе имущества, а главное - определение места проживания двух дочерей.