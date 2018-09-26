Компания «МРТ+»: диагностические исследования всех возрастных групп населения.

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-26T12:30:58+03:00

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Работает: с 2011 года.

Количество филиалов на сегодняшний день: 2 - в п. Каменоломни, г. Новочеркасск.

ООО «МРТ ПЛЮС» осуществляет медицинскую деятельность в сфере оказания услуг по магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также ультразвуковой диагностике. Ежедневно в двух наших клиниках проходит более 100 исследований разной степени сложности.

Команда – врачи-рентгенологи, специалисты ультразвуковой диагностики первой и высшей категорий, телеконсультанты по магнитно-резонансной и компьютерной томографии (МРТ и КТ). Опыт работы большинства врачей не менее 5 лет по специальности. Активное участие наших специалистов во всероссийских и международных конгрессах, постоянное повышение уровня знаний, навыков, прохождение циклов усовершенствования.

Главное отличие: комплексный подход в диагностике заболеваний, использование современных методик исследований, взаимодействие с ведущими врачами, помощь в подготовке, оценке результатов на всех этапах лечения пациентов в нейрохирургии, абдоминальной, торакальной хирургии, гинекологии, травматологии, неврологии.

В наших центрах используется оборудование, зарекомендовавшее себя в работе клиник Европы и Азии. Есть возможность приема пациентов не только по платным услугам, но и по полисам ОМС. Существует уникальная методика записи пациентов и гибкая система скидок.

Диагностический центр МРТ ПЛЮС

http://www.mrtplus.ru/

8 800-500-67-97

п. Каменоломни Ростовской области

пер. Садовый, 23

г. Новочеркасск

пр-т Баклановский, 140

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